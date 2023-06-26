Мошенники под видом "волонтеров" известного фонда кидают воинов ВСУ на деньги: что известно
В Украине активизировались мошенники, которые представляются волонтерами известных благотворительных фондов и воруют деньги военных ВСУ. В частности, аферисты связываются с воинами, нуждающимися в авто или другой технике, обещают привезти их, но только после того, как бойцы доложат собственные средства.
Об этом сообщают волонтеры фонда "ТИХО", который с начала полномасштабного вторжения помогает военным.
По словам представителей фонда, недавно какой-то мужчина втерся в доверие к военным, представившись волонтером БФ, хотя не имеет никакого отношения к нему.
"По сообщению Службы Безопасности Украины, какой-то неизвестный тип представился как Андрей из фонда "ТИХО", взял средства у воинов 54-й отдельной механизированной бригады и уехал на три месяца в неизвестном направлении. Последняя активность аккаунтов - в Яворове Львовской области. Нет я, нет ни один из моих волонтеров с воинами 54 ОМБр не знакомы. В СБУ нам сообщили, что лицо того мошенника не совпадает ни с одним из наших волонтеров", - рассказывает основатель "ТИХО" Андрей Лиман.
Все волонтерские удостоверения будут заменены. Уже идет процесс аннулирования старых и обновления действительных.
"Все волонтерские удостоверения, выданные до сих пор, не продолженные дополнительным соглашением между фондом и волонтером, считаются недействительными. Все удостоверения волонтеров нашего фонда предусматривают наличие NFC-чипа, через который можно увидеть исчерпывающую информацию о деятельности волонтера. Удостоверение старого образца без особых" обстоятельств - не действуют", - отмечает Лиман.
Волонтеры сообщают о мошенниках (фото: БФ "ТИХО")
С начала полномасштабного вторжения фонд "ТИХО" отправил на фронт почти сотню авто и отремонтировал еще 300. Также волонтеры отвезли на передовую 200 тонн еды и около 20 тонн воды, десятки тонн лекарств и медицинского оборудования военным госпиталям.
Сейчас волонтеры собирают средства на тепловизионный прицел бойцам 4 батальона 5-й отдельной Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины. Воины стоят в районе Кременной недалеко от позиций россиян и нуждаются в помощи волонтеров.
Благодаря неравнодушным украинцам, блогерам и звездам удалось собрать часть требуемой суммы.
Однако волонтеры просят приобщиться к неравнодушным украинцам, чтобы уберечь ребят и позиции Украины на том участке фронта.
Реквизиты для помощи
Монобанка: по этой ссылке
PayPal: stoik.project@gmail.com
IBAN: UA643220010000026003390000433
Волонтеры собирают деньги на тепловизионный прицел (фото: БФ "ТИХО")
Напомним, что юная украинка создала кровоостанавливающие 3D-турникеты себестоимостью 100 грн и записала видеоинструкцию.