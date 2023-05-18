Шахраї окупували соціальні мережі: як виглядає найпопулярніша схема (фото)

Як виглядає схема шахраїв

Останні кілька тижнів у соціальних мережах, зокрема - на Facebook, з'являється публікація про збір коштів на лікування українського бійця.

Акаунти із закликом про допомогу – різні, ім'я пораненого бійця – теж різне. При блокуванні одного фейкового облікового запису через деякий час з'являється новий - з тими ж фото, але іншими номерами карт. Публікації дуже швидко набирають багато репостів та лайків.

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"Перевіряйте інформацію, яку ви розповсюджуєте. По всіх групах гуляє збір коштів на неіснуючого бійця. Сотні репостів. Після скарг зникає публікація, і одразу з'являється клон з іншої сторінки. Профілі авторів закриті", - пише Леся Литвинова.

Вона дала посилання на первісну публікацію про це військове. І виявилося, що його звуть Борис Басс, кошти на його лікування та реабілітацію волонтери збирали у червні 2021 року.

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І випадок не одиничний

На сторінках спільноти "Стоп Шахрайство!" є кілька таких публікацій та вказується, що шахраї використовують фотографії військових навіть 2015 року. І таких публікацій в Інтернеті дуже багато. Вже виявили цілу групу шахраїв з Одеси.

Злочинці тиснуть на жалість та емоції, запускають "збір коштів" і як тільки їх викривають в обмані - змінюють обліковий запис. Крім фотографій військових, вони також регулярно запускають збір коштів на допомогу дітям з різними захворюваннями.

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Як не потрапити на гачок шахраїв

Волонтери рекомендують ретельно перевіряти такі оголошення перед тим, як надіслати гроші на карту або зробити репост публікації. Леся Литвинова радить використовувати Google, шукати за фотографіями, номерами карти, прізвищем людини, на яку йде збір.

Бажано перевіряти сторінку автора посту про збирання допомоги. Порожній профіль, без особистої інформації, закритий профіль, профіль, який створений нещодавно і в ньому лише кілька публікацій про збір коштів - привід запідозрити шахрайство.

Також варто написати автору посту та поставити кілька уточнюючих питань, попросити показати документи про діагноз, лікування – зазвичай цього виявляється достатньо, щоб зрозуміти, що перед вами шахрай.