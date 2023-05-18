Мошенники оккупировали социальные сети: как выглядит самая популярная схема (фото)

Как выглядит схема мошенников

Последние несколько недель по социальным сетям, в частности - на Facebook, появляется публикация о сборе средств на лечение украинского бойца.

Аккаунты с призывом о помощи - разные, имя раненого бойца - тоже разное. При блокировании одного фейкового аккаунта через некоторое время появляется новый - с теми же фото, но другими номерами карт. Публикации очень быстро набирают много репостов и лайков.

Скриншот

"Проверяйте информацию, которую вы распространяете. По всем группам гуляет сбор средств на несуществующего бойца. Сотни репостов. После жалоб исчезает публикация, и сразу появляется клон с другой страницы. Профили авторов закрыты", - пишет Леся Литвинова.

Она дала ссылку на первоначальную публикацию об этом военном. И оказалось, что его зовут Борис Басс, средства для его лечения и реабилитации волонтеры собирали в июне 2021 года.

Скриншот

И случай не единичный

На страницах сообщества "Стоп Шахрайство!" есть несколько таких публикаций и указывается, что мошенники используют фотографии военных даже 2015 года. И таких публикаций в интернете очень много. Уже обнаружили целую группу мошенников из Одессы.

Преступники давят на жалость и эмоции, запускают "сбор средств" и как только их уличают в обмане - меняют аккаунт. Кроме фотографий военных они также регулярно запускают сбор средств на помощь детям с различными заболеваниями.

Скриншот

Как не попасть на крючок мошенников

Волонтеры рекомендуют тщательно проверять такие объявления перед тем как отправить деньги на карту или сделать репост публикации. Леся Литвинова советует использовать Google, искать по фотографиям, номерам карты, фамилии человека, на которого идет сбор.

Желательно проверять страницу автора поста о сборе помощи. Пустой профиль, без личной информации, закрытый профиль, профиль, который создан совсем недавно и в нем только пару публикаций о сборе средств - повод заподозрить мошенничество.

Также стоит написать автору поста и поставить несколько уточняющих вопросов, попросить показать документы о диагнозе, лечении - обычно этого оказывается достаточно, чтобы понять, что перед вами мошенник.