Шахраї обдурюють українців з отриманням водійського посвідчення: що потрібно знати

Що таке підроблене посвідчення водія

Це документ, який був виготовлений нелегально. А саме створений без дотримання встановлених державою процедур і стандартів.

Основна ціль шахраїв - отримати протиправним способом від вас кошти. Важливо розуміти, що використання такого документа може призвести до серйозних правових наслідків.

Чи є посвідчення в базі поліції

Експерти кажуть, що підроблене посвідчення водія, навіть якщо воно виглядає переконливо - ніколи не буде зареєстровано в офіційній базі даних поліції.

Це означає, що під час перевірки такий документ відразу буде виявлений як фальшивий. Шахраї можуть стверджувати, що документ знаходиться в базі, але це неправда.

Що обіцяють шахраї

Продавці підроблених посвідчень водія зазвичай використовують інтернет-платформи для розміщення своїх оголошень. Вони створюють привабливі пропозиції, які обіцяють швидке та легке отримання документів.

Спілкування з клієнтами здійснюється виключно онлайн, часто через електронну пошту або месенджери. Для уникнення виявлення, шахраї часто використовують тимчасові телефонні номери та анонімні акаунти.

Чи передають посвідчення особисто

Шахраї не передають підроблені посвідчення водія особисто, аби уникнути прямого контакту з покупцями та можливості бути викритими.

Замість цього вони відправляють документи поштою і клієнти платять при отриманні. Продавці можуть стверджувати, що документ буде активний

протягом доби, але на практиці це ніколи не відбувається.

Це один зі способів обману, який використовують шахраї для забезпечення собі безпеки та уникнення відповідальності.

Що буде, коли поліція виявить підроблене посвідчення

Перевірка в базі даних МВС є стандартною процедурою під час дорожніх перевірок. Відсутність запису про посвідчення в базі одразу ж вказує на його нелегітимність.

Таке виявлення неминуче призведе до правових наслідків для водія.

Чи може водій обміняти його на справжнє

Водій не зможе обміняти підроблене посвідчення на легальний документ. При спробі обміну в сервісному центрі МВС зʼясується, що такий документ відсутній в базі. Це спричинить виклик поліції та відкриття кримінального провадження.

Тому спроба обміну підробленого посвідчення водія є нездійсненною.

Яка відповідальність

В Україні за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність згідно з ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

Використання підробленого документа в Україні карається штрафом, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Як отримати освідчення водія законно

Єдиний легальний спосіб отримати посвідчення водія в Україні - це успішно скласти іспити в сервісному центрі MBC. Це передбачає теоретичний та практичний іспити.

Процес отримання посвідчення водія вимагає часу та зусиль, але це єдиний спосіб гарантувати його легітимність.