Мошенники обманывают украинцев с получением водительского удостоверения: что нужно знать

Что такое поддельное водительское удостоверение

Это документ, изготовленный нелегально. А именно созданный без соблюдения установленных государством процедур и стандартов.

Основная цель мошенников - получить противоправным способом от вас средства. Важно понимать, что использование такого документа может привести к серьезным правовым последствиям.

Есть ли удостоверение в базе полиции

Эксперты говорят, что поддельное водительское удостоверение, даже если оно выглядит убедительно - никогда не будет зарегистрировано в официальной базе данных полиции.

Это означает, что при проверке такой документ сразу будет обнаружен как фальшивый. Мошенники могут утверждать, что документ находится в базе, но это неправда.

Что обещают мошенники

Продавцы поддельных водительских удостоверений обычно используют интернет-платформы для размещения своих объявлений. Они создают привлекательные предложения, обещающие быстрое и легкое получение документов.

Общение с клиентами осуществляется исключительно онлайн, часто по электронной почте или мессенджерам. Во избежание обнаружения мошенники часто используют временные телефонные номера и анонимные аккаунты.

Передают ли удостоверение лично

Мошенники не передают поддельные водительские права лично, чтобы избежать прямого контакта с покупателями и возможности быть уличенными.

Вместо этого они отправляют документы по почте и клиенты платят при получении. Продавцы могут утверждать, что документ будет активен

в течение суток, но на практике это никогда не происходит.

Это один из способов обмана, который используют мошенники для обеспечения безопасности и избегания ответственности.

Что будет, когда полиция обнаружит поддельное удостоверение

Проверка в базе данных МВД является стандартной процедурой при дорожных проверках. Отсутствие записи об удостоверении в базе сразу же указывает на ее не легальность.

Такое обнаружение неизбежно приведет к правовым последствиям для водителя.

Может ли водитель обменять его на подлинное

Водитель не сможет обменять поддельное удостоверение на легальный документ. При попытке обмена в сервисном центре МВД выяснится, что этот документ отсутствует в базе. Это повлечет за собой вызов полиции и открытие уголовного производства.

Поэтому попытка обмена поддельного водительского удостоверения невыполнима.

Какая ответственность

В Украине за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Использование поддельного документа в Украине наказывается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Как получить водительские права законно

Единственный легальный способ получить водительское удостоверение в Украине - это успешно сдать экзамены в сервисном центре MBC. Это подразумевает теоретический и практический экзамены.

Процесс получения водительского удостоверения требует времени и усилий, но это единственный способ гарантировать его легитимность.