Шахраї ледве не "ховають" українських зірок та повідомляють про це родичам: реакція Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк повідомила про тривожний дзвінок її батькові

Розлючена Леся Нікітюк вийшла у stories-Instagram з коментарем про ситуацію, яка сталася з її батьком через фейкові новини шахраїв.

"Я десятий раз переписую це повідомлення, більше переписувати його я не буду, але просто виходить багато матюків, але мені н*****и, якась людина, начиталась х***і в інтернеті, накшталт фейсбучних брехливих новин або теlegram-каналів з підписниками 40-50 людей і то ботів, подзвонила моєму батькові й сказала, що Леся потрапила в аварію і знаходиться у важкому стані. Батька там ледь відкачали, він мені дзвонить, я не впізнала його голос, - розповіла що сталося ведуча.

Але а цьому розповідь не закінчилась, адже Леся ще звернулась до тих, хто створює все це.

"Я звертаюся до тих людей, хто так робить і тих, хто пише таку х***у, не робіть цього г***а, ви можете принести біду людям. Нам і так зараз П****ц весело живеться, просто а******о всім нам", - сказала шахраям Нікітюк.

Скриншот

Далі ведуча вже у форматі тексту додала, що це звертання до всіх тих "недоновин", які вводять людей в оману. Брешуть і використовують інших для своїх заголовків, аби люди читали і що сама вона з ними нічого не може зробити, але зауважила, що у них не вийде.

Скриншот

Але як виявилось, Нікітюк вже не перша українська зірка, яка “потрапляє в аварію” або взагалі "вмирає".

Катя Осадча розповіла, що колись про Юрія Горбунова також ходила інформація, що він так само "після аварії знаходиться у важкому стані".

"О, про Юру писали півроку, не могли прибрати, з’являлося все нове і нове, те саме, теж аварія. Я коли побачила, мене хтось тегнув, серце стало", - розповіла Катерина Осадча.

Ще одна людина, обличчя якої Леся не стала показувати доповнила фактами цю ситуацію:

"А шо це за прикол. За останній тиждень такі ситуації були з Козловським, Блохіном, тепер ти", - написали Лесі у дірект.

Вона ж своєю чергою сказала, що тепер їй все ясно, вона не перша. Проте сам інфопривід, жінка так і не показала, адже й сама точно не знає, звідки шахраї, що дзвонили її батькові дізналися про це і ледве не наробили лиха родині телеведучої.

Скриншот