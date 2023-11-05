Мошенники едва не "хоронят" украинских звезд и сообщают об этом родственникам: реакция Леси Никитюк

Леся Никитюк сообщила о тревожном звонке ее отцу

Разъяренная Леся Никитюк вышла в stories-Instagram с комментарием о ситуации, которая произошла с ее отцом из-за фейковых новостей мошенников.

"Я десятый раз переписываю это сообщение, больше переписывать его я не буду, но просто выходит много мата, но мне н*****и, какой-то человек, начитался х***и в интернете, вроде фейсбучных лживых новостей или тelegram-каналов с подписчиками 40-50 человек и то ботов, позвонил моему отцу и сказал, что Леся попала в аварию и находится в тяжелом состоянии.Отца там едва откачали, он мне звонит, я не узнала его голос", - рассказала, что произошло ведущая.

Но на этом рассказ не закончился, ведь Леся еще обратилась к тем, кто создает все это.

"Я обращаюсь к тем людям, кто так делает и тех, кто пишет такую х***у, не делайте этого г***а, вы можете принести беду людям. Нам и так сейчас П****ц весело живется, просто а****** о всем нам", - сказала мошенникам Никитюк.

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Далее ведущая уже в формате текста добавила, что это обращение ко всем тем "недоновостям", которые вводят людей в заблуждение. Врут и используют других для своих заголовков, чтобы люди читали и что она с ними ничего не может сделать, но заметила, но и у них не получится.

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Но как оказалось, Никитюк уже не первая украинская звезда, которая "попадает в аварию" или вообще "умирает".

Катя Осадчая рассказала, что когда-то о Юрие Горбунове также ходила информация, что он так же "после аварии находится в тяжелом состоянии".

"О, о Юре писали полгода, не могли убрать, появлялось все новое и новое, тоже самое, тоже авария. Я когда увидела, меня кто-то тянул, сердце стало", - рассказала Екатерина Осадчая.

Еще один человек, лицо которого Леся не стала показывать дополнил фактами эту ситуацию:

"А что это за прикол. За последнюю неделю такие ситуации были с Козловским, Блохином, теперь ты", - написали Леси в директ.

Она же в свою очередь сказала, что теперь ей все ясно, она не первая. Однако сам инфопривод, женщина так и не показала, ведь и сама точно не знает, откуда звонившие ее отцу мошенники узнали об этом и чуть не наделали беды семье телеведущей.

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