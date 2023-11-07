У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)
У Києві продають квартиру за 5 мільйонів доларів (колаж РБК-Україна)
У Києві за 5 млн доларів продають трирівневу квартиру з 10 кімнатами на 500 квадратних метрів. У житлі навіть є кінотеатр та ігрова зона.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Dim.Ria.
Як виглядає квартира за 180 мільйонів гривень
Житло знаходиться за адресою Кловський узвіз, 5, на 21 поверсі 23-поверхового будинку.
В описі квартири сказано, що пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях:
- На 1 рівні площею 150 кв. розташовані: вітальня, бібліотека, їдальня, кухня, гостьовий санвузол.
- На 2 рівні, 150 кв. м. - господарська спальня з ванною кімнатою та 2 туалетами - білизняною та загальною, дитяча спальня з санвузлом та туалетом.
- На 3 рівні, 200 кв. спальня/кабінет з санвузлом та туалетом, домашній кінотеатр, спортивна зона, ігрова, гостьова спальня, санвузол, приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм туалетом з душовою кабіною, пральня.
- Паркінг: 4 місця у підземному паркінгу.
Технічне обладнання пентхауса:
- розумний будинок, мультирум, професійна система очищення повітря та води-видові дерев'яні вікна з червоного дерева, склопакети з термозахистом, протиударні стекла, мармурові підвіконня.
- паркет з мербау та горіха, дерев'яні сходи з французьким литтям
- шовкові шпалери, тюль та гардини
- кришталеві люстри та бра
- авторський дизайн дверей
- домашній кінотеатр із професійною звукоізоляцією
- 2 виходи з квартири
- система сніготанення на даху
- ліфтова зона в єдиній стилістиці з квартирою
- вбиральня для персоналу
У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень (фото: dom.ria.com)
Нагадаємо, що ціни на оренду квартир у Києві впали.
Раніше ми розповідали, чи вигідно придбати квартиру, щоб здавати її в оренду.