У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

У Києві за 5 млн доларів продають трирівневу квартиру з 10 кімнатами на 500 квадратних метрів. У житлі навіть є кінотеатр та ігрова зона.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Dim.Ria.

Як виглядає квартира за 180 мільйонів гривень

Житло знаходиться за адресою Кловський узвіз, 5, на 21 поверсі 23-поверхового будинку.

В описі квартири сказано, що пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях:

На 1 рівні площею 150 кв. розташовані: вітальня, бібліотека, їдальня, кухня, гостьовий санвузол.

На 2 рівні, 150 кв. м. - господарська спальня з ванною кімнатою та 2 туалетами - білизняною та загальною, дитяча спальня з санвузлом та туалетом.

На 3 рівні, 200 кв. спальня/кабінет з санвузлом та туалетом, домашній кінотеатр, спортивна зона, ігрова, гостьова спальня, санвузол, приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм туалетом з душовою кабіною, пральня.

Паркінг: 4 місця у підземному паркінгу.

Технічне обладнання пентхауса:

розумний будинок, мультирум, професійна система очищення повітря та води-видові дерев'яні вікна з червоного дерева, склопакети з термозахистом, протиударні стекла, мармурові підвіконня.

паркет з мербау та горіха, дерев'яні сходи з французьким литтям

шовкові шпалери, тюль та гардини

кришталеві люстри та бра

авторський дизайн дверей

домашній кінотеатр із професійною звукоізоляцією

2 виходи з квартири

система сніготанення на даху

ліфтова зона в єдиній стилістиці з квартирою

вбиральня для персоналу

У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень (фото: dom.ria.com)