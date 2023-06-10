Шахраї дурять українців просто на вулицях: як працює нова схема "розводу"

Як працюють зловмисники

У Деснянському районі Києва двоє жінок представлялися літнім людям соціальними працівниками та пропонували оформлювати пільги. Одна з жертв провела їх до свого помешкання

У цей момент аферистки знайшли в кімнаті власниці квартири заощадження та викрали їх. Для того, щоб літня жінка нічого не помітила, вони підклали їй фальшиві купюри.

Аферисток зловили на гарячому

Після того, як жінки скоїли злочин, на вулиці їх зупинили правоохоронці з метою перевірки. Під час поверхневого огляду у них виявили фальшиві купюри різного номіналу, гроші та золото. Серед викраденого була й сума, яка належала жінці похилого віку, а саме 9000 гривень.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження фігуранткам повідомлено про підозру.

Наразі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 000 гривень для 42-річної підозрюваної та 214 000 гривень для її спільниці. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як пенсіонерам захистити свої заощадження

Люди похилого віку часто стають жертвами недобросовісних громадян, тому варто дотримуватися цих порад: