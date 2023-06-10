Мошенники обманывают украинцев прямо на улицах: как работает новая схема "развода"

Как работают злоумышленники

В Деснянском районе Киева две женщины представлялись пожилым людям социальными работниками и предлагали оформлять льготы. Одна из жертв провела их в свое жилье

В этот момент аферистки нашли в комнате владелицы сбережения и похитили их. Чтобы пожилая женщина ничего не заметила, они подложили ей фальшивые купюры.

Аферисток поймали с поличным

После того как женщины совершили преступление, на улице их остановили правоохранители с целью проверки. При поверхностном осмотре у них обнаружили фальшивые купюры разного номинала, деньги и золото. Среди похищенного была и сумма, принадлежавшая пожилой женщине, а именно 9000 гривен.

Следственным отделом отдела полиции №1 Деснянского управления полиции начато уголовное производство фигуранткам поставлено в известность о подозрении.

Суд избрал им меры пресечения в виде держания под стражей с правом внесения залога в размере 107 000 гривен для 42-летней подозреваемой и 214 000 гривен для ее сообщницы. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как пенсионерам защитить свои сбережения

Пожилые люди часто становятся жертвами недобросовестных граждан, поэтому следует придерживаться этих советов: