Мошенники обманывают украинцев прямо на улицах: как работает новая схема "развода"

Полиция Киева разоблачила новую схему мошенников, по которой они похищают сбережения пенсионеров. При этом аферисты предлагают оформить льготы.
О новой схеме воров рассказали на YouTube-канале Полиции Киевской области.
В Деснянском районе Киева две женщины представлялись пожилым людям социальными работниками и предлагали оформлять льготы. Одна из жертв провела их в свое жилье
В этот момент аферистки нашли в комнате владелицы сбережения и похитили их. Чтобы пожилая женщина ничего не заметила, они подложили ей фальшивые купюры.
После того как женщины совершили преступление, на улице их остановили правоохранители с целью проверки. При поверхностном осмотре у них обнаружили фальшивые купюры разного номинала, деньги и золото. Среди похищенного была и сумма, принадлежавшая пожилой женщине, а именно 9000 гривен.
Следственным отделом отдела полиции №1 Деснянского управления полиции начато уголовное производство фигуранткам поставлено в известность о подозрении.
Суд избрал им меры пресечения в виде держания под стражей с правом внесения залога в размере 107 000 гривен для 42-летней подозреваемой и 214 000 гривен для ее сообщницы. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Пожилые люди часто становятся жертвами недобросовестных граждан, поэтому следует придерживаться этих советов:
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