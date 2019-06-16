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Шах и мат: женщина ежедневно пила виски и прожила до 112 лет

STYLERПерсоны    16.06.2019 - 21:17
Шах и мат: женщина ежедневно пила виски и прожила до 112 лет
Женщина пила виски и прожила 112 лет (иллюстративное фото: pixabay.com)

Женщина употребляла виски ежедневно в течение 62 лет

Женщина пила виски каждый день и прожила 112 лет. Жительница Великобритании Грейс Джонс 62 года ежедневно пила крепкий напиток. О кончине самой популярной долгожительницы на Земле рассказала ее 81-летняя дочь Дейдре Маккарти, пишет Guardian.

Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.

Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".

 

Женщина пила виски и прожила 112 лет (фото: theguardian.com)

Грейс родилась в семье викария 16 сентября 1906 года, спустя пять лет после смерти королевы Виктории. Она пережила две мировые войны. За годы ее жизни успели смениться пять монархов и 26 премьер-министров. В 1933 году Грейс вышла замуж за инженера, с которым в любви и полном согласии прожила 53 года — до самой смерти мужа, который умер в 1986 году в возрасте 79 лет. Теперь титул старейшей персоны в стране перешел к 111-летней Дороти Пейн из графства Кент.

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