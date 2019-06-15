Умер оскароносный итальянский режиссер: его фильмы знают миллионы

Франко Дзеффирелли умер – причина смерти и биография режиссера (фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни

Франко Дзеффирелли умер в Италии в возрасте 96 лет. Известный итальянский режиссер умер в субботу днем. Об этом рассказал мэр Флоренции, города, где родился и вырос мэтр, Дарио Нарделла, сообщает BBC.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы разделяем боль его близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", — написал мэр Флоренции в Твиттере.

Франко Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, но в последние месяцы его состояние ухудшилось.

Дзеффирелли имел две номинации на Оскар, две статуэтки Эмми и награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA). Он более полувека посвятил профессии - начал снимать кино сразу после Второй мировой войны, где был партизаном Итальянского движения Сопротивления, и продолжал выпускать фильмы вплоть до нулевых.

Франко Дзеффирелли умер – причина смерти и биография режиссера (фото: EPA/UPG)

Он был открытым геем и некоторое время состоял в отношениях с режиссером Лукино Висконти.

Он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего". Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996), "Чай с Муссолини" (1999).

В 1977 году режиссера отметили орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", а в 2003 году он получил в своей стране золотую медаль "За вклад в развитие культуры и искусства". Он дважды номинировался на премию "Оскар", получил премию BAFTA, пять раз — премию Давида ди Донателло, дважды — премию "Эмми".

В 2004 году ему, первому из итальянцев, был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи.

Напомним, что ранее Франко Дзеффирелли был обвинен в сексуальных домогательствах к американскому актеру.

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