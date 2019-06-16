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Шах і мат: жінка щодня пила віскі і прожила до 112 років

STYLERПерсони    16.06.2019 - 21:17
Шах і мат: жінка щодня пила віскі і прожила до 112 років
Жінка пила віскі і прожила 112 років (ілюстративне фото: pixabay.com)

Жінка вживала віскі щодня протягом 62 років

Жінка пила віскі кожен день і прожила 112 років. Мешканка Великобританії Грейс Джонс 62 роки щодня пила міцний напій. Про смерть найпопулярнішої довгожительки на Землі розповіла її 81-річна дочка Дейдра Маккарті, пише Guardian.

Крім свого поважного віку, жінка прославилася і не зовсім стандартним "рецептом довголіття" – Джонс називала причиною довголіття те, що останні 60 років вона пила віскі на ніч.

Маккарті стверджує, що в дитинстві і подумати не могла, що про її матір буде говорити вся країна. Жінка нагадала про хороші якості своєї матері – хороший характер і її почуття гумору, назвала свою матір "історичною реліквією в подарунковій упаковці".

 

Жінка пила віскі і прожила 112 років (фото: theguardian.com)

Грейс народилася в сім'ї вікарія 16 вересня 1906 року, через п'ять років після смерті королеви Вікторії. Вона пережила дві світові війни. За роки її життя встигли змінитися п'ять монархів і 26 прем'єр-міністрів. У 1933 році Грейс вийшла заміж за інженера, з яким в любові і повній згоді прожила 53 роки — до самої смерті чоловіка, який помер у 1986 році у віці 79 років. Тепер титул найстарішої персони в країні перейшов до 111-річної Дороті Пейн з графства Кент.

Нагадаємо, що раніше помер оскароносний італійський режисер.

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