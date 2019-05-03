Всегда на шаг впереди: самые умные женщины по знаку Зодиака

Женщины любят соревноваться друг с другом в самых различных областях и чаще всего они хотят завоевать титул самой красивой или самой умной. Астрологи выделили пять знаков Зодиака, под которыми рождаются самые умные женщины.

Овен. Эти дамы всегда на шаг впереди своих конкуренток. Они сильны духом и никогда не сдаются. Представительницы этого знака обладают особым умом, они стрессоустойчивы, уникальны и очень оригинальны в своих взглядах. Также они полностью лишены стереотипов.

Львы. Эти дамы, как губки, впитывают любой опыт практически с рождения и во взрослом возрасте этот багаж делает их неповторимыми и уникальными. Они прекрасно ладят с окружающими, но предпочитают находится в компании мужчин, так как с ними им комфортнее.

Самые умные женщины по знаку Зодиака (pixabay.com)

Козероги. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака очень эрудированы и начитаны, с детства у них проявляется сильная тяга к знаниям. Эти дамы очень спокойны и умеют контролировать себя в любой ситуации. Кроме того, Козероги практически всегда создают обманчивое восприятие в компаниях и только со временем они показывают, что умны и самодостаточны.

Водолеи. Эти дамы очень умны и обладают прекрасным чувством юмора, что притягивает к ним ярких людей. Они очень развиты творчески и обожают накапливать знания. Они просто фонтанируют идеями и обладают уникальной памятью.

Скорпионы. Эти женщины обладают очень сильно развитым шестым чувством, что позволяет им занимать пятую ступеньку в рейтинге интеллектуалок. Они всегда стараются сначала думать, а потом совершать поступки, что часто бережет их от неприятностей. Эти дамы всегда завершают начатое и качество ставят впереди количества. Также они очень дипломатичны и могут договорится практически с любым мужчиной.

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