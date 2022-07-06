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Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ

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Среда 06 июля 2022 15:30
Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ В Киеве состоялась первая попытка диалога духовенства ПЦУ и УПЦ МП (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ. Это произошло почти через месяц после того, как Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ.

Чем важна эта встреча и что может измениться в православной жизни украинцев - читайте далее в материале Styler.

Что обсудили представители ПЦУ и УПЦ МП

Один из участников встречи, священник ПЦУ Андрей Дудченко в своем Facebook рассказал, что диалог между духовенством разделенных юрисдикций длился более трех часов.

"Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем того, что разделяет", - рассказал священник.

По его словам, представители обеих религиозных конфессий пришли к согласию, что у них:

  • общая вера, общая богословская, литургическая и каноническая традиции
  • общая история (хоть кое-где и есть разногласия в оценке определенных событий по истории)
  • единое понимание деструктивной позиции российского патриархата, который поддержал войну против Украины

При этом, говорит Дудченко, есть "много общих проблем".

"Все мы выходцы из РПЦ. Все мы испытываем недостаток образования духовенства и епископата. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, различных игрушек и атрибутов власти и авторитета", - написал он.

"Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию - и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата", - добавил отец Андрей.

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Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ

Встреча представителей ПЦУ и УПЦ МП (фото: facebook.com/a.dudchenko)

Чего ждать прихожанам

Уже в ближайшее время священники обеих конфессий должны "отказываться от языка вражды по отношению друг к другу".

Кроме того, на встрече в Софии Киевской было предложено отказаться от "позорной и антиканонической практики перекрещиваний".

"Священники-участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства в ПЦУ", - говорит Дудченко.

Следующим же шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций.

Почему это важно

Указанные выше два пункта являются достаточно важными. Ведь именно из-за таких "оказий" УПЦ МП неоднократно попадала в скандалы.

В частности, часто священники МП отказывались отпевать украинских воинов ВСУ, которые были прихожанами КП или ПЦУ. И не только воинов.

Например, несколько лет назад в Запорожье поп Московского патриархата не захотел отпевать и хоронить погибшего двухлетнего ребенка, ссылаясь на якобы каноны УПЦ, согласно которым крещение ребенка в (тогда еще) УПЦ КП не является действительным.

И это не единственный случай, когда батюшки не признавали крещение и другие Святые Тайны так называемых "раскольнических" церквей (ПЦУ, УАПЦ и УПЦ КП).

Также не следует забывать о поведении батюшек Почаевской Лавры, на которых верующие ПЦУ регулярно жаловались из-за того, что московские монахи не пускают их к святыне. Известны даже случаи, когда попы силой изгоняли из лавры людей лишь из-за того, что те "не такой веры"...

Теперь есть надежда на то, что подобных позорных ситуаций в Украине не будет.

Почему не все священники УПЦ МП перешли в ПЦУ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний регулярно призывает духовенство и общины МП переходить в ПЦУ. И этот процесс активно движется. Хотя и не так быстро, как того бы хотелось.

Почему? Отец Андрей Дудченко делится своими наблюдениями и говорит, что "кое-кто из них был бы рад присоединиться, но не является настоятелем на приходе или в монастыре".

Кроме того, некоторые священники УПЦ МП "не в восторге от того, как ведут себя некоторые представители ПЦУ, и поэтому тоже не спешат".

"Некоторые считают ПЦУ слишком политизированной. А еще ценит собственную субъектность в УПЦ и опасается, что в ПЦУ будут "чужими", - объясняет Дудченко.

Читайте больше о том, есть ли шанс на объединение православных церквей в Украине.

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