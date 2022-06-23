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Епифаний просит правительство передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры

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Киев, Четверг 23 июня 2022 19:08
Епифаний просит правительство передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры Фото: Епифаний просит правительство передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Предстоятель Православной церкви Украины Епифания обращается к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с просьбой предоставить церкви один из храмов Киево-Печерской лавры для проведения регулярных богослужений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо предстоятеля ПЦУ Шмыгалю.

Епифаний отметил, что 23 мая решением Священного Синода ПЦУ был основан мужской монастырь - Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру ПЦУ.

Поэтому предстоятель ПЦУ просит Шмыгаля решить вопрос о предоставлении для проведения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ одного из храмов на территории Верхней Лавры. Он отмечает, что эти храмы фактически не используются для постоянных богослужений. Он привел примеры - Благовещенский храм в бывших Митрополичьих палатах, храм Всех Святых над Экономическими воротами или другой в пределах Верхней Лавры.

"Монополия монастыря Московского Патриархата на богослужения в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом", - отметил Епифаний.

Также он просит правительство найти возможность для предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.

Напомним, Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить престола руководителя Российской Православной церкви Патриарха Кирилла.

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ПЦУ Епифаний Киев Денис Шмыгаль
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