Крок до об'єднання? УПЦ МП може дозволити вірянам вільно молитися у церквах ПЦУ

В Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ . Це сталося майже через місяць після того, як Українська православна церква Московського патріархату оголосила про незалежність від РПЦ.

Чим важлива ця зустріч і що може змінитися в православному житті українців - читайте далі в матеріалі Styler.

Що обговорили представники ПЦУ і УПЦ МП

Один з учасників зустрічі, священник ПЦУ Андрій Дудченко в своєму Facebook розповів, що діалог між духовенством розділених юрисдикцій тривав понад три години.

"Було запропоновано висловитися передусім про те, що у нас є спільне. Зрозуміло, що спільного у нас набагато більше, ніж того, що розділяє", - розповів священик.

За його словами, представники обох релігійних конфесій дійшли згоди, що вони:

мають спільну віру, спільну богословську, літургічну та канонічну традиції

мають спільну історію (хоч подекуди і є розбіжності в оцінці певних подій з історії)

мають єдине розуміння деструктивної позиції Російського патріархату, який підтримав війну проти України

При цьому, каже Дудченко, є "багато спільних проблем".

"Всі ми є виходці з РПЦ. Всі ми відчуваємо брак освіти духовенства і єпископату. Нашим церквам притаманна "візантійщина" в плані надмірного акцентування ритуалу, різних цяцьок та атрибутів влади і авторитету", - написав він.

"Нам потрібно вивчати та відроджувати київську традицію - і в літургіці, і в церковному мистецтві та архітектурі, і в канонічній традиції виборності духовенства та єпископату", - додав пан Андрій.

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Зустріч представників ПЦУ і УПЦ МП (фото: facebook.com/a.dudchenko)

Чого чекати парафіянам

Уже найближчим часом священики обох конфесій мають "відмовлятися від мови ворожнечі по відношенню один до одного".

Крім того, на зустрічі у Софії Київській було запропоновано відмовитися від "ганебної та антиканонічної практики перехрещувань".

"Отці учасники з боку УПЦ згодилися, що вони особисто визнають таїнства у ПЦУ", - каже Дудченко.

Наступним же кроком може бути відкрите проголошення того, що віряни можуть вільно відвідувати храми і брати участь у богослужіннях обох юрисдикцій.

Чому це важливо

Означені вище два пункти є досить важливими. Адже саме через такі "оказії" УПЦ МП неодноразово потрапляла у скандали.

Зокрема, часто священики МП відмовлялися відспівувати українських воїнів ЗСУ, які були прихожанами КП або ПЦУ. І не лише воїнів.

Наприклад, кілька років тому в Запоріжжі піп Московського патріархату не захотів відспівувати та ховати загиблу дворічну дитину, посилаючись на нібито канони УПЦ, згідно з якими хрещення дитини в (тоді ще) УПЦ КП не є дійсним.

І це не єдиний випадок, коли батюшки не визнавали хрещення та інші Святі Тайни так званих "раскольнічєскіх" церков (ПЦУ, УАПЦ і УПЦ КП).

Також не слід забувати про поведінку сумнозвісних батюшок Почаївської Лаври, на яких віряни ПЦУ регулярно жалілись через те, що московські монахи не пускають їх до святині. Відомі навіть випадки, коли попи силою виганяли з лаври людей лише через те, що ті "не правильної віри"...

Тепер є надія на те, що подібних ганебних ситуацій в Україні не відбуватиметься.

Чому не всі священики УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній регулярно закликає духовенство і громади МП переходити до ПЦУ. І цей процес активно рухається. Хоча й не так швидко, як того б хотілося.

Чому? Отець Андрій Дудченко ділиться своїми спостереженнями і каже, що "дехто з них був би радий приєднатися, але не є настоятелем на парафії чи у монастирі".

Крім того, деякі священики УПЦ МП "не в захваті від того, як поводять себе деякі представники ПЦУ, і тому теж не поспішають".

"Дехто вважає ПЦУ надто політизованою. А ще цінує власну суб'єктність в УПЦ і побоюється, що в ПЦУ будуть "чужими", - пояснює Дудченко.