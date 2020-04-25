Шаг назад: после празднования Пасхи в Украине массово заболевают целые семьи

Коронавирус в Украине после Пасхи (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине массово распространяется после Пасхальных праздников

Коронавирус в Украине после Пасхи начал массово распространяться в селе Заря в Ровненской области. Как сообщается, вирус стали диагностировать у целых семей. Связывают вспышку COVID-19 с нарушением карантинных норм во время празднования Пасхи.

В Ровненской области после Пасхи началась вспышка коронавирусной инфекции, сообщает местное издание "Рівне вечірнє".

Празднование Пасхи в селе Заря привело к вспышке коронавируса среди местного населения. В населенном пункте за последние сутки было выявлено 8 инфицированных, поэтому сельская власть призывает соблюдать режим карантина.

"И это только результаты, которые пришли вчера, а будут еще результаты в течение нескольких дней. Болеют целыми семьями! Люди, опомнитесь! Нас ждет Поминальное воскресенье, снова пойдем испытывать силу Божью? С такими темпами и результатами у нас есть все основания, чтобы село Заря блокировали и сделали закрытый режим!", - отметила заместитель председателя Зарянского сельского совета Елена Максимчук.

Стоит напомнить, что поминальные дни в Украине в большинстве областей были перенесены на другую дату. Как сообщается, в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно, Одессе, Херсоне подконтрольной части Донецкой области местные власти уже закрыли кладбища.