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Необъяснимо, но факт: в Харькове открылся ресторан во время карантина

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 14:26
Необъяснимо, но факт: в Харькове открылся ресторан во время карантина
В Харькове со скандалом открылся ресторан (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Харькове несмотря на карантин один из ресторанов принимает посетителей

В Харькове со скандалом открылся ресторан, который несмотря на жесткие карантинные меры принимает посетителей. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в социальной сети Instagram в историях одного из посетителей.

Несмотря на ужесточение карантина до 11 мая в ресторане Osteria il Tartufo вечером 24 апреля состоялся банкет. Пользователей сети возмутило, что несмотря на большие потери среди других заведений, ресторан принимает гостей. Также в сети призвали к наложению штрафов.

На видео посетители сами уточняют, что пока Европа закрыта им приходится отдыхать в Харькове.

Стоит отметить, что в сети раскритиковали бездействие полиции.

"Как, объясните мне, во время тотального карантина, когда тысячи заведений несут убытки, Osteria il Tartufo на ул. Культуры спокойно себе работает и принимает клиентов???!!! Куда смотрят правоохранительные органы?!! Или мы только по дворам можем студентов отлавливать и штрафовать на 17 тысяч за то, что те без маски гуляют?" – говорится в подписи к опубликованным скриншотам в сообществе "Просто Харьков" в Instagram.

Необъяснимо, но факт: в Харькове открылся ресторан во время карантина

В Харькове со скандалом открылся ресторан (фото: instagram.com/just.kharkov)

Пользователи сети под постом также выразили свое возмущение. Некоторые предположили, что в Харькове многие предприниматели нарушают карантинные меры.

Напомним, что ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, когда отменят карантин в Украине.

Также сообщалось, что в Кривом Роге избили патрульного за замечание о нарушение карантина.

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