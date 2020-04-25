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Крок назад: після святкування Великодня в Україні масово хворіють цілі сім'ї

STYLERКоронавірус    25.04.2020 - 17:16
Крок назад: після святкування Великодня в Україні масово хворіють цілі сім'ї
Коронавірус в Україні після Великодня (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні масово поширюється після Великодніх свят

Коронавірус в Україні після Великодня почав масово поширюватися в селі Зоря у Рівненській області. Як повідомляється, вірус стали діагностувати у цілих сімей. Пов'язують спалах COVID-19 з порушенням карантинних норм під час святкування Великодня.

У Рівненській області після Великодня почався спалах коронавірусної інфекції, повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє".

Святкування Пасхи в селі Зоря призвело до спалаху коронавіруса серед місцевого населення. В населеному пункті за останню добу було виявлено 8 інфікованих, тому сільська влада закликає дотримуватися режим карантину.

"І це тільки результати, які прийшли вчора, а будуть ще результати протягом декількох днів. Хворіють цілими родинами! Люди, схаменіться! Нас чекає Поминальна неділя, знову підемо відчувати силу Божу? З такими темпами та результатами у нас є всі підстави, щоб село Зоря блокували та зробили закритий режим!", - зазначила заступник голови Зорянскої сільської ради Олена Максимчук.

Варто нагадати, що поминальні дні в Україні у більшості областей були перенесені на іншу дату. Як повідомляється, в Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сумах, Мукачево, Кривому Розі, Житомирі, Вінниці, Рівному, Одесі, Херсоні підконтрольній частині Донецької області місцева влада вже закрила кладовища.

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