У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками

"В Горенке тоже своя шафка и даже банки с закрутками", - так подписал фото Аронец.

На фото видно, что это обычный кухонный навесной шкафчик с дверками. Видно, что вся посуда осталась целой.

А рядом – большой шкаф с консервацией, который то же чудом уцелел в разрушенном доме. И совершенно чудом уцелела даже кухонная люстра. Вокруг – все абсолютно разрушено.

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

В социальных сетях люди снова начали публиковать мемы и отмечают, что таких кухонных шафок в Украине на самом деле много.

А хозяйку шафки в Бородянке нашли. Она успела незадолго до ракетного обстрела спуститься в убежище в соседнем доме. А на следующий день ее эвакуировали в безопасное место – в западные области Украины.

Ее шкафчик стал для многих украинцев символом стойкости. В нем уцелела вся посуда, а сверху стоял абсолютно целый керамический петушок – работа Прокопа Бидасюка из Василькова.

Стоит отметить, что шкафчик из Бородянки аккуратно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.