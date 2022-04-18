У шафки з Бородянки з'явилася сестра: у Горенці вціліла ще одна кухонна поличка з банками

"У Горенці теж своя шафка та навіть банки з закрутками", - так підписав фото Аронець.

На фото видно, що це звичайна кухонна навісна шафка з дверцятами. Видно, що весь посуд залишився цілим.

А поруч - велика шафа з консервацією, яка те ж дивом уціліла в зруйнованому будинку. І зовсім дивом вціліла навіть кухонна люстра. Навколо - все абсолютно зруйновано.

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

У соціальних мережах люди знову почали публікувати меми та зазначають, що таких кухонних шафок в Україні насправді багато.

А господиню шафки в Бородянці знайшли. Вона встигла незадовго до ракетного обстрілу спуститися в притулок в сусідньому будинку. А наступного дня її евакуювали в безпечне місце - в західні області України.

Її шафка стала для багатьох українців символом стійкості. У ньому вціліла весь посуд, а зверху стояв абсолютно цілий керамічний півник – робота Прокопа Бідасюка з Василькова.

Варто відзначити, що шафку з Бородянки акуратно демонтували та передали в Національний музей Революції Гідності.