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У шафки з Бородянки з'явилася сестра: у Горенці вціліла ще одна кухонна поличка з банками

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Горенка, Київська область, Понеділок 18 квітня 2022 13:58
У шафки з Бородянки з'явилася сестра: у Горенці вціліла ще одна кухонна поличка з банками Фото: У Горенці знайшли ще одну вцілілу шафку (facebook.com oleksandr.aronets)
Автор: Анна Шиканова

У селі Горенка Бучанського району Київської області, яка також була майже повністю знищена російськими окупантами, виявили ще одну вцілілу кухонну поличку - з консервацією.

Фотографію цієї шафки розмістив на своїй сторінці в Facebook Олександр Аронець.

"У Горенці теж своя шафка та навіть банки з закрутками", - так підписав фото Аронець.

На фото видно, що це звичайна кухонна навісна шафка з дверцятами. Видно, що весь посуд залишився цілим.

А поруч - велика шафа з консервацією, яка те ж дивом уціліла в зруйнованому будинку. І зовсім дивом вціліла навіть кухонна люстра. Навколо - все абсолютно зруйновано.

У шафки з Бородянки з'явилася сестра: у Горенці вціліла ще одна кухонна поличка з банками

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

У соціальних мережах люди знову почали публікувати меми та зазначають, що таких кухонних шафок в Україні насправді багато.

У шафки з Бородянки з'явилася сестра: у Горенці вціліла ще одна кухонна поличка з банкамиА господиню шафки в Бородянці знайшли. Вона встигла незадовго до ракетного обстрілу спуститися в притулок в сусідньому будинку. А наступного дня її евакуювали в безпечне місце - в західні області України.

Її шафка стала для багатьох українців символом стійкості. У ньому вціліла весь посуд, а зверху стояв абсолютно цілий керамічний півник – робота Прокопа Бідасюка з Василькова.

Варто відзначити, що шафку з Бородянки акуратно демонтували та передали в Національний музей Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розповіла господиня вцілілої шафки в Бородянці.

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Київська область Горенка
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