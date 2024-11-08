Сезонні фрукти та овочі осені: де найбільше вітамінів знайти у листопаді

Чим корисні сезонні продукти

За словами лікаря Анни Безик, для вирощування сезонних фруктів та овочів потрібно менше добрив та хімічної підтримки. Плоди дозрівають самостійно на відкритому ґрунті під сонцем і збираються на піку своєї зрілості.

У цей час вони містять в собі найбільшу кількість вітамінів і мікроелементів. Як правило, такі продукти відразу постачаються на прилавки і не вимагають спеціальної обробки і особливого зберігання.

Сезонні плоди, які дозріли точно вчасно та згідно зі своїм природним циклом, принесуть організму максимальну користь.

Такі овочі та фрукти можна сміливо їсти у необробленому вигляді та не боятися, що організм від них постраждає. А вирощені не за сезоном та в штучних умовах продукти, не лише не накопичують необхідної кількості вітамінів та мінералів, а й містять у своєму складі різні шкідливі добавки.

Щоб несезонні овочі та фрукти мали гарний зовнішній вигляд та добре купувалися, у них додають пестициди, що стимулюють раніше дозрівання та зростання добавки, нітратні добрива тощо.

В результаті всі ці шкідливі речовини через занадто короткий цикл не встигають розкластися і завдають непоправної шкоди організму.

Сезонні продукти листопада

Овочі та зелень

До такої категорії продуктів лікар віднесла:

морква

савойська капуста

буряк

брюссельська капуста

батат

білокачанна капуста

цвітна капуста

картопля

цикорій

пастернак

хрін

квашена капуста

квашений огірок

цибуля порей

квашений помідор

гарбуз

Фрукти

До сезонних фруктів листопада відносяться: