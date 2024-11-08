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Сезонные фрукты и овощи осени: где больше всего витаминов найти в ноябре

Какие сезонные фрукты и овощи есть и в ноябре (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сезонные продукты содержат больше всего витаминов, которые необходимы организму. Врач поделилась подборкой самых полезных овощей и фруктов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему следует отдавать предпочтение сезонным продуктам и чем они полезны.

Чем полезны сезонные продукты

По словам врача Анны Безик, для выращивания сезонных фруктов и овощей нужно меньше удобрений и химической поддержки. Плоды созревают самостоятельно на открытом грунте под солнцем и собираются на пике своей зрелости.

В настоящее время они включают в себя наибольшее количество витаминов и микроэлементов. Как правило, такие продукты сразу поставляются на прилавки и не требуют специальной обработки и особого хранения.

Сезонные плоды, созревшие точно вовремя и согласно своему природному циклу, принесут организму максимальную пользу.

Такие овощи и фрукты можно смело есть в необработанном виде и не бояться, что организм от них пострадает. А выращенные не по сезону и в искусственных условиях продукты не только не накапливают необходимого количества витаминов и минералов, но и содержат в своем составе различные вредные добавки.

Чтобы несезонные овощи и фрукты выглядели хорошо и хорошо покупались, в них добавляют пестициды, стимулирующие ранее созревание и рост добавки, нитратные удобрения и т.д.

В результате все эти вредные вещества из-за слишком короткого цикла не успевают разложиться и наносят невосполнимый вред организму.

Сезонные продукты ноября

Овощи и зелень

К такой категории продуктов врач отнес:

  • морковь
  • савойская капуста
  • свекла
  • брюссельская капуста
  • батат
  • белокочанная капуста
  • цветная капуста
  • картофель
  • цикорий
  • пастернак
  • хрен
  • квашеная капуста
  • квашеный огурец
  • лук порей
  • квашеный помидор
  • тыква

Фрукты

К сезонным фруктам ноября относятся:

  • клюква
  • груша
  • айва
  • хурма
  • яблоко
  • грейпфрут
  • апельсин
  • киви
  • гранат

 

Ранее мы сообщали о продукте, от которого нужно отказаться после 40 лет.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача Анны Безик и сайт The food geek.

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