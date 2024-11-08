Сезонные фрукты и овощи осени: где больше всего витаминов найти в ноябре

Чем полезны сезонные продукты

По словам врача Анны Безик, для выращивания сезонных фруктов и овощей нужно меньше удобрений и химической поддержки. Плоды созревают самостоятельно на открытом грунте под солнцем и собираются на пике своей зрелости.

В настоящее время они включают в себя наибольшее количество витаминов и микроэлементов. Как правило, такие продукты сразу поставляются на прилавки и не требуют специальной обработки и особого хранения.

Сезонные плоды, созревшие точно вовремя и согласно своему природному циклу, принесут организму максимальную пользу.

Такие овощи и фрукты можно смело есть в необработанном виде и не бояться, что организм от них пострадает. А выращенные не по сезону и в искусственных условиях продукты не только не накапливают необходимого количества витаминов и минералов, но и содержат в своем составе различные вредные добавки.

Чтобы несезонные овощи и фрукты выглядели хорошо и хорошо покупались, в них добавляют пестициды, стимулирующие ранее созревание и рост добавки, нитратные удобрения и т.д.

В результате все эти вредные вещества из-за слишком короткого цикла не успевают разложиться и наносят невосполнимый вред организму.

Сезонные продукты ноября

Овощи и зелень

К такой категории продуктов врач отнес:

морковь

савойская капуста

свекла

брюссельская капуста

батат

белокочанная капуста

цветная капуста

картофель

цикорий

пастернак

хрен

квашеная капуста

квашеный огурец

лук порей

квашеный помидор

тыква

Фрукты

К сезонным фруктам ноября относятся: