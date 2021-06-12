Сезонная работа в Украине: где в этом году можно заработать

Как рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, учитывая то, что уменьшаются карантинные ограничения и приближается "сезон", то впоследствии людей будут звать в курортные города Украины на работу.
"По данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков", – пояснила она.
Следовательно, по данным Jooble, в топ наиболее нужных специалистов вошли:
Грузчики (+24% по сравнению с началом года);
Повара (+26%);
Официанты (+34%);
Уборщики (+33%);
Охранники (+18%).
Кроме того, по данным сервиса OLX в топ сезонных специалистов вошли: