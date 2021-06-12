Сезонна робота в Україні: де цьогоріч можна заробити

Як розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна, враховуючи те, що зменшуються карантинні обмеження і наближається "сезон", то згодом людей будуть кликати у курортні міста України на роботу.
"За даними Jooble, 38% претендентів на робочі й лінійні спеціальності готові до трудової міграції всередині країни заради сезонних заробітків", – пояснила вона.
Відтак, за даними Jooble, в топ найбільш потрібних фахівців увійшли:
Вантажники (+24% у порівнянні з початком року);
Кухарі (+26%);
Офіціанти (+34%);
Прибиральники (+33%);
Охоронці (+18%).
Окрім того, за даними сервісу OLX, в топ сезонних фахівців увійшли: