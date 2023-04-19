Сезон шпинату відкрито. Експерт назвала його головну небезпеку

Шпинат - це однорічна трав'яниста рослина, листя якої вживають свіжими або тушкованими. Він має нейтральний смак і слабовиражений запах, тому в кулінарії він універсальний. Наразі в Україні стартував його сезон.

Але чи він корисний для здоров'я насправді, розповіла в Instagram блогер Дар'я Дорошкевич.

Чи корисний шпинат для здоров'я?

Як виявилося, шпинат посідає друге місце у рейтингу найбрудніших продуктів організації Environmental Working Group. У 2022 році шпинат виявився другим за забрудненістю. Весь рейтинг має такий вигляд:

1. Полуниця

2. Шпинат

3. Капуста кейл та інша зелень

4. Персики

5. Груші

6. Нектарини

7. Яблука

8. Виноград

9. Перець

10. Черешня

11. Лохина

12. Стручкова квасоля.

Коли ви купуєте шпинат, то звертайте увагу на маркування, там має бути написано "Органічний продукт".

Купівля шпинату у бабусь

Також варто бути обережними із покупкою шпинату у бабусь.

"Бабусі часто старенькі і сил у них мало, прополоти поле шпинату не може. Тому вона йде в сільський магазин або на базар і купує дуже агресивні гербіциди - препарати, що вбивають рослини (бур'ян, що росте на городі). Бабуся на початку сезону бризкає препарат і до серпня не має проблем із бур'яном. Зручно, тим більше, цей гербіцид 15 грн коштує", - розповіла блогер.

Дар'я повідомила, що гербіцид три роки залишається в грунті і зазвичай у кожній рослині. Краще вирощувати шпинат самостійно чи купувати органічний.

"Потім ви це їсте разом із залишками гербіцидів. Контролю обігу гербіцидів в Україні немає, у нас у вільному продажу гербіциди, заборонені в Європі та США", - резюмувала вона.