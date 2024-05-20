Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи

Укуси (проколи) комах мінімально пошкоджують шкіру. А реакція виникає на слину комах, її склад: антикоагулянти інгібітори фактора Ха, травні ферменти - амілази та естерази, аглютиніни та мукополісахариди.

Які симптоми укусів комах, що робити після, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Які симптоми укусів комах

Місцева реакція виникає за 30 хв та більше від укусу - у формі щільних папул з почервонінням, свербіжем, болем. Місце укусу збільшується та досягає піку за 2-3 дні, а потім зникає протягом 7-10 днів, тижнів.

В дітей та дорослих з атопічною шкірою, алергією виникають великі специфічні реакції.

При сильному розчухуванні місця укусу можуть виникнути везикули, великі пухирі, приєднується бактеріальна інфекція, еозинофільний целюліт.

Що робити, якщо вас вкусила комаха

Промийте місце з водою та милом;

Дотримуйтеся правил гігієни, уникайте подряпин, доторків до місця укусу;

Прикладіть холод на місце укусу;

Використовуйте місцеві креми, гелі/лосьйони, що містять каламін, дифенгідраміну гідрохлориду;

Антигістамінні препарати H1 - другого покоління;

За призначенням лікаря можна використовувати місцевий крем із кортикостероїдами помірної дії, пероральний глюкокортикоїд.

Яка профілактика укусів

Уникайте заболочених місцин, водойм зі стоячою водою;

Використовуйте протимоскітні сітки на вікнах/дверях;

Використовуйте репеленти: DEET, пікаридин, олія лимонного евкаліпта або інший активний інгредієнт.