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Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи

Понеділок 20 травня 2024 09:50
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Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи Що робити при укусах комах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укуси (проколи) комах мінімально пошкоджують шкіру. А реакція виникає на слину комах, її склад: антикоагулянти інгібітори фактора Ха, травні ферменти - амілази та естерази, аглютиніни та мукополісахариди.

Які симптоми укусів комах, що робити після, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Які симптоми укусів комах

Місцева реакція виникає за 30 хв та більше від укусу - у формі щільних папул з почервонінням, свербіжем, болем. Місце укусу збільшується та досягає піку за 2-3 дні, а потім зникає протягом 7-10 днів, тижнів.

В дітей та дорослих з атопічною шкірою, алергією виникають великі специфічні реакції.

При сильному розчухуванні місця укусу можуть виникнути везикули, великі пухирі, приєднується бактеріальна інфекція, еозинофільний целюліт.

Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи

Що робити, якщо вас вкусила комаха

  • Промийте місце з водою та милом;
  • Дотримуйтеся правил гігієни, уникайте подряпин, доторків до місця укусу;
  • Прикладіть холод на місце укусу;
  • Використовуйте місцеві креми, гелі/лосьйони, що містять каламін, дифенгідраміну гідрохлориду;
  • Антигістамінні препарати H1 - другого покоління;
  • За призначенням лікаря можна використовувати місцевий крем із кортикостероїдами помірної дії, пероральний глюкокортикоїд.

Яка профілактика укусів

Уникайте заболочених місцин, водойм зі стоячою водою;

Використовуйте протимоскітні сітки на вікнах/дверях;

Використовуйте репеленти: DEET, пікаридин, олія лимонного евкаліпта або інший активний інгредієнт.

До речі, нещодавно ми писали про те, чому когось кусають комарі, а когось - ні.

А також розповідали, що робити, якщо ви знайшли на собі кліща.

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Комахи Укуси
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