Сезон кліщів: як не стати жертвою та що робити, якщо ви знайшли на собі паразита

Сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень. Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею - проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Кліщі небезпечні оскільки вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу - передавати їх своїй "жертві". Йдеться про понад 150 хвороб. Найвідоміші з них:

кліщовий енцефаліт (зустрічається в Україні рідко),

бореліоз (хвороба Лайма).

Як знизити ризик укусу кліща?

Часто кліщі залишаються не поміченими, адже під час укусу виділяють анестетик. Тож важливо зробити все, аби не дати їм себе вкусити. Для цього варто дотримуватися простих правил:

Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку. Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч. Оберіть і застосовуйте репеленти - засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:

DEET (ДЕТА),

пікарідін (KBR 3023),

IR3535,

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),

PMD (параментан-діол),

2-undecanone,

перметрін.

Крім того, необхідно кожні дві години оглядати себе та своїх близьких.

Що робити, якщо кліщ уже присмоктався?