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Сезон начался. Что делать, если вас покусали насекомые

Понедельник 20 мая 2024 09:50
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Сезон начался. Что делать, если вас покусали насекомые Что делать при укусах насекомых (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укусы (проколы) насекомых минимально повреждают кожу. А реакция возникает на слюну насекомых, ее состав: антикоагулянты ингибиторы фактора Ха, пищеварительные ферменты - амилазы и эстеразы, агглютинины и мукополисахариды.

Какие симптомы укусов насекомых, что делать после, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ""Медичний центр Доказові" в Facebook.

Какие симптомы укусов насекомых

Местная реакция возникает за 30 мин и более укуса - в форме плотных папул с покраснением, зудом, болью. Место укуса увеличивается и достигает пика за 2-3 дня, затем исчезает в течение 7-10 дней, недель.

У детей и взрослых с атопической кожей, аллергией возникают большие специфические реакции.

При сильном расчесывании места укуса могут возникнуть везикулы, большие волдыри, присоединяется бактериальная инфекция, эозинофильный целлюлит.

Сезон начался. Что делать, если вас покусали насекомые

Что делать, если вас укусило насекомое

  • Промойте место с водой и мылом;
  • Соблюдайте правила гигиены, избегайте царапин, прикосновений к месту укуса;
  • Приложите холод на место укуса;
  • Используйте местные кремы, гели/лосьоны, содержащие каламин, дифенгидрамина гидрохлорида;
  • Антигистаминные препараты H1 - второго поколения;
  • По назначению врача можно использовать местный крем с кортикостероидами умеренного действия, пероральный глюкокортикоид.

Какая профилактика укусов

Избегайте заболоченных мест, водоемов со стоячей водой;

Используйте противомоскитные сетки на окнах/дверях;

Используйте репелленты: DEET, пикаридин, масло лимонного эвкалипта или другой активный ингредиент.

Кстати, недавно мы писали о том, почему кого-то кусают комары, а кого-то нет.

А также рассказывали, что делать, если вы нашли на себе клеща.

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Насекомые Укуси
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