Сезон начался. Что делать, если вас покусали насекомые

Укусы (проколы) насекомых минимально повреждают кожу. А реакция возникает на слюну насекомых, ее состав: антикоагулянты ингибиторы фактора Ха, пищеварительные ферменты - амилазы и эстеразы, агглютинины и мукополисахариды.

Какие симптомы укусов насекомых, что делать после, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ""Медичний центр Доказові" в Facebook.

Какие симптомы укусов насекомых

Местная реакция возникает за 30 мин и более укуса - в форме плотных папул с покраснением, зудом, болью. Место укуса увеличивается и достигает пика за 2-3 дня, затем исчезает в течение 7-10 дней, недель.

У детей и взрослых с атопической кожей, аллергией возникают большие специфические реакции.

При сильном расчесывании места укуса могут возникнуть везикулы, большие волдыри, присоединяется бактериальная инфекция, эозинофильный целлюлит.

Что делать, если вас укусило насекомое

Промойте место с водой и мылом;

Соблюдайте правила гигиены, избегайте царапин, прикосновений к месту укуса;

Приложите холод на место укуса;

Используйте местные кремы, гели/лосьоны, содержащие каламин, дифенгидрамина гидрохлорида;

Антигистаминные препараты H1 - второго поколения;

По назначению врача можно использовать местный крем с кортикостероидами умеренного действия, пероральный глюкокортикоид.

Какая профилактика укусов

Избегайте заболоченных мест, водоемов со стоячей водой;

Используйте противомоскитные сетки на окнах/дверях;

Используйте репелленты: DEET, пикаридин, масло лимонного эвкалипта или другой активный ингредиент.