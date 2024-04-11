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Сезон у розпалі: власники цих транспортів повинні дотримуватись 6 правил

Чого повинні дотримуватися велосипедисти (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні активно триває велосезон. Власники таких транспортних засобів повинні дотримуватись певних правил на дорозі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яких правил повинні дотримуватись велосипедисти, щоб не створити аварійної ситуації.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал Патрульної поліції Волинської області та сайт "Дорожній адвокат".

Деталі інциденту

Нещодавно екіпаж патрульних на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години помітив велосипедиста. Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.

Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами. 

Яких правил потрібно дотримуватись

Українцям нагадали прості правила, яких потрібно дотримуватися:

  • завжди використовувати особисті засоби безпеки (шолом, наколінники та налокітники)
  • одягати сітловідбивальний жилет чи позначати себе флікерами, щоб бути більш помітним на дорозі
  • завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху
  • дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора
  • під час руху триматися крайньої правої сторони дороги
  • не сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння

"Велосипедисти не нехтуйте правила дорожнього руху та будьте обережні на дорозі", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що рухатися велосипедом на дорозі дозволяється особам, які досягнули 14-річного віку. Діти віком до 14 років можуть їздити лише у парках та скверах.

Відповідальність велосипедиста за порушення ПДР

Якщо буде становлено, що велосипедист порушив правила у стані алкогольного сп'яніння, то штраф становить 680 грн.

За умов створення велосипедистом аварійної ситуації, штраф становитиме вже 850 грн. Або може бути застосоване покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 30 годин.

Також, якщо з вини велосипедиста виникне ДТП і він "втече" з місця, то може отримати штраф у розмірі 3 400 або отримання стягнення у вигляді адміністративного арешту строком від 10 до 15 діб.

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