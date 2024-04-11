Сезон у розпалі: власники цих транспортів повинні дотримуватись 6 правил

Деталі інциденту

Нещодавно екіпаж патрульних на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години помітив велосипедиста. Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.

Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами.

Яких правил потрібно дотримуватись

Українцям нагадали прості правила, яких потрібно дотримуватися:

завжди використовувати особисті засоби безпеки (шолом, наколінники та налокітники)

одягати сітловідбивальний жилет чи позначати себе флікерами, щоб бути більш помітним на дорозі

завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху

дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора

під час руху триматися крайньої правої сторони дороги

не сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння

"Велосипедисти не нехтуйте правила дорожнього руху та будьте обережні на дорозі", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що рухатися велосипедом на дорозі дозволяється особам, які досягнули 14-річного віку. Діти віком до 14 років можуть їздити лише у парках та скверах.

Відповідальність велосипедиста за порушення ПДР

Якщо буде становлено, що велосипедист порушив правила у стані алкогольного сп'яніння, то штраф становить 680 грн.

За умов створення велосипедистом аварійної ситуації, штраф становитиме вже 850 грн. Або може бути застосоване покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 30 годин.

Також, якщо з вини велосипедиста виникне ДТП і він "втече" з місця, то може отримати штраф у розмірі 3 400 або отримання стягнення у вигляді адміністративного арешту строком від 10 до 15 діб.