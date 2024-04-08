Як вибрати та безпечно встановити багажник на дах авто: ключові поради

Певно, не існує легковика, який міг би задовольнити всі потреби власника у вантажоперевезеннях: рано чи пізно знайдеться щось, що не поміститься у найбільший вантажний відсік. І тоді погляд глави родини обертається на дах машини…

Про те, які бувають горішні багажники для автомобіля і у чому їхня небезпека, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Не те щоб дах сучасних автівок був дуже зручним для перевезення на ньому громіздкої поклажі – але місця там справді буває багато. Тому виробники аксесуарів та додаткового обладнання розробили цілу гаму багажників для даху. І про найбільш поширені ми сьогодні поговоримо. Нагадавши для початку фундаментальну для горішнього багажнику цифру: якого б розміру він не був, загальна маса його (разом з вантажем) не повинна перевищувати 50 кг. І тільки окремі автовиробники дозоляють кріпити на дах щось більш важке – аж до 75 кг.

Вантажний

Багажники на дах автомобіля можуть бути універсальні і спеціалізовані. Тож перед покупкою автомобіліст має продумати усі можливі варіанти використання даха, які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Поперечини. Для більшості сучасних машин це базова річ: часто саме на ці дві поперечні штанги кріпляться інші пристосування для перевезення вантажу. А деякі види багажу можна прикріпити безпосередньо до поперечин – хоча це не завжди безпечно.

Для більшості сучасних машин це базова річ: часто саме на ці дві поперечні штанги кріпляться інші пристосування для перевезення вантажу. А деякі види багажу можна прикріпити безпосередньо до поперечин – хоча це не завжди безпечно. Платформа. Точніше, така система нагадує свого роду кошик, який займає весь дах і в який можна складати що завгодно – валізи, запасні колеса, намети, меблі, саджанці дерев і славнозвісну розсаду.

Точніше, така система нагадує свого роду кошик, який займає весь дах і в який можна складати що завгодно – валізи, запасні колеса, намети, меблі, саджанці дерев і славнозвісну розсаду. Кофр. Обтічний пластиковий бокс фіксується на ті самі поперечини, а головна його перевага в тому, що він захищає майно від зловмисників, негоди і вітру (так-так, вітер – це окрема проблема). Є кофри з відкриванням на різні боки, з різними замками, з різними схемами організації краму всередині. Кофр чинить менше опору повітрю, ніж інші варіанти, тож приріст споживання пального з ним буде мінімальним.

Багажник для велосипедів

Власне, це не стільки багажник, скільки система кріплень для велосипедів, яка сама зазвичай розташовується на поперечинах. Розташування на даху – не найкращий варіант для перевезення велосипедів. Всі відомі кріплення передбачають фіксацію байків у вертикальному стані, а це погіршує обтічність і збільшує висоту машини, обмежуючи, наприклад, можливості заїзду в гараж чи на підземні парковки. Натомість, на відміну від кріплення веліків на фаркопі, вони не затулятимуть номерний знак і задні ліхтарі. Головне тут – придбати якісну систему, щоб велосипеди не зірвалися на ходу і не накоїли лиха.

Багажник для лиж

Це теж не стільки багажник, скільки кріплення для лиж чи сноубордів. Ложементи з замками базуються найчастіше знов таки на стандартних поперечках. Розміщуючи своє гірськолижне спорядження пам’ятайте, що його пласкі поверхні на швидкості працюють як аеродинамічні елементи – тобто як крила, антикрила чи спойлери. Ні, на керованість завантаженої машини вони навряд чи суттєво вплинуть, а от самі можуть проявити тенденцію до відриву і відправки у самостійний політ.

Спальний

Доволі рідкісний в наш час вид багажника – у вигляді намета, який розкладається під час відпочинку. Насправді, нічого хитрого немає, насправді це пласка підлога з розкладним каркасом, який вкривається тканиною. Головне, щоб дах автомобіля витримав присутність бодай двох осіб протягом ночівлі. Хоча це статичне навантаження і воно відрізняється від динамічних навантажень під час руху, проте це все ж таки аж ніяк не нормовані 50 – 75 кг.

Способи кріплення

Другий ключовий момент після вибору необхідного типу багажника – спосіб його кріплення до автомобіля. Варіантів декілька і часто власник не має вибору.

На водостоки . Зручний, але застарілий спосіб, придатний для машин колишніх поколінь, що мають водостічні жолобки по краях даха. Власне, нинішні багажники на такий варіант не розраховані; тобто, для старого авто потрібен старий багажник – як мінімум, в якості основи для інших споруд.

. Зручний, але застарілий спосіб, придатний для машин колишніх поколінь, що мають водостічні жолобки по краях даха. Власне, нинішні багажники на такий варіант не розраховані; тобто, для старого авто потрібен старий багажник – як мінімум, в якості основи для інших споруд. Штатні рейлінги . Певно, найкращий з сучасних варіантів, але для нього на машині мають бути штатні рейлінги – повздовжні балки-дуги по краях даха. До них можна прикріпити що завгодно, будь-який багажник чи пристрій для перевезення чогось специфічного. Стартовий варіант – з’єднати рейлінги парою поперечин із спеціальними кріпленнями по краях. А вже на поперечини ставиться і кофр, і велосипедні кронштейни, і лижи.

. Певно, найкращий з сучасних варіантів, але для нього на машині мають бути штатні рейлінги – повздовжні балки-дуги по краях даха. До них можна прикріпити що завгодно, будь-який багажник чи пристрій для перевезення чогось специфічного. Стартовий варіант – з’єднати рейлінги парою поперечин із спеціальними кріпленнями по краях. А вже на поперечини ставиться і кофр, і велосипедні кронштейни, і лижи. Штатні точки. Доволі рідкісний для нашого часу випадок – автомобілів з штатними підсиленими точками кріплення зараз стає все менше. Зазвичай ці точки ховаються під пластиковими заглушками на краю даха. Мінус цього варіанту у тому, що часто для нього потрібні не універсальні, а спеціальні поперечини чи багажник – індивідуальні саме для цієї марки і моделі авто.

Доволі рідкісний для нашого часу випадок – автомобілів з штатними підсиленими точками кріплення зараз стає все менше. Зазвичай ці точки ховаються під пластиковими заглушками на краю даха. Мінус цього варіанту у тому, що часто для нього потрібні не універсальні, а спеціальні поперечини чи багажник – індивідуальні саме для цієї марки і моделі авто. Прорізи дверей . Взагалі це крайній випадок, але для сучасних бюджетних моделей часто іншого і немає, адже вони не завжди устатковані рейлінгами чи прихованими штатними точками. Поперечини (чи аналогічні елементи) такого багажника охоплюють дах машини, чіпляючись за його краї на дверним прорізом. В принципі тримається така система не гірше інших, просто треба вживати додаткових заходів, аби не подряпати фарбу – адже виходить, що багажник у чотирьох (рідше шести) точках спирається просто на метал кузова.

. Взагалі це крайній випадок, але для сучасних бюджетних моделей часто іншого і немає, адже вони не завжди устатковані рейлінгами чи прихованими штатними точками. Поперечини (чи аналогічні елементи) такого багажника охоплюють дах машини, чіпляючись за його краї на дверним прорізом. В принципі тримається така система не гірше інших, просто треба вживати додаткових заходів, аби не подряпати фарбу – адже виходить, що багажник у чотирьох (рідше шести) точках спирається просто на метал кузова. Магнітні тримачі. Екзотична штука, з якою в ексклюзивності можуть позмагатись хіба що вакуумні присоски. Проте, магніти тримають доволі міцно, тим більше що виробники зазвичай не довіряють їм нічого важчого за лижі.

Багажник на даху може бути небезпечним

Якби в Україні був щорічний технічний огляд для приватних автівок, ми б знали, що офіційні документи вимагають від багажника спеціальну сертифікацію. І це цілком справедливо, адже якщо він разом з вантажем відокремиться від машини, то перетвориться на некерований 50-кілограмовий снаряд, здатний накоїти чимало лиха. Є у горішнього багажника і інші загрози.

Керованість. Додаткова маса у найвищій точці кузова змінює керованість машини. Особливо якщо водієві доводиться здійснювати різкі маневри на швидкості – наприклад, гальмуючи або об’їжджати несподівану перешкоду. Про це треба пам’ятати і, маючи на даху багаж, їхати з підвищеною обережністю.

Додаткова маса у найвищій точці кузова змінює керованість машини. Особливо якщо водієві доводиться здійснювати різкі маневри на швидкості – наприклад, гальмуючи або об’їжджати несподівану перешкоду. Про це треба пам’ятати і, маючи на даху багаж, їхати з підвищеною обережністю. Витрата пального. Навіть порожній багажник, навіть голі поперечини погіршують аеродинаміку і підвищують паливний апетит автомобіля під час їзди при швидкості понад 60 м/год. Часто йдеться про зайві 1,0 – 1,2 л/100 км.

Навіть порожній багажник, навіть голі поперечини погіршують аеродинаміку і підвищують паливний апетит автомобіля під час їзди при швидкості понад 60 м/год. Часто йдеться про зайві 1,0 – 1,2 л/100 км. Шум. Нештатна аеродинаміка – це нештатній шуми, причому доволі відчутні. "Співати" чи "завивати" буде не лише громіздкий багажник, а й голі штанги-поперечини.

Якщо коротко

Ви думаєте, головне в горішньому багажнику – його місткість, зручність завантаження чи може, ступінь захисту він крадіїв? Аж ніяк! Головне – щоб він не влаштував неприємностей вам та оточуючим. Все буде гаразд, якщо дотримуватись правил і вказівок з заводських інструкцій до авто та багажника.