Сезон в разгаре: как обезопасить себя от травм на горнолыжных курортах

Травмы на отдыхе на горнолыжных курортах нередкое явление. Очень часто отдыхающие травмируют конечности, колени и голени. При этом у мужчин обычно травмы серьезнее нежели у женщин. Об этом рассказала руководитель отдела урегулирования убытков путешествующих страховой компании ИНГО Украина Мирослава Аврамишина.

Мужчины очень часто ломают кости, при этом довольно часто переломы бывают со смещением. Также нередкие случаи разрыва связок коленного сустава. У женщин травмы обычно легче: вывихи, ушибы, повреждение связок.

Частые травмы колен и различные вывихи – это следствие того, что у при езде не лыжах, они вовремя не отцепляются. Чтобы снизить риск получить травму необходимо правильно подобрать крепление и лыжные ботинки, которые будут соответствовать весу тела.

У сноубордистов травмы имеют другой характер, поскольку их ноги зафиксированы вместе и когда они падают, то не могут занять удобную позицию. Упасть они могут вперед или назад. При падении вперед часто травмируются плечи и кисти рук. Падение назад нагружает позвоночник.

По словам эксперта, на 1000 часов активного лыжного отдыха происходят 3-5 случаев травмирования. Но обычно люди катаются на лыжах раз или два раза в год, и обычно не проходят дополнительную физическую подготовку. Именно это является причиной того, что риск травмирования увеличивается в 3-5 раз. Из этого следует, что на 1000 часов приходится 25 травм.

Эксперт советует перед тем как ехать на горнолыжный курорт провести физическую подготовку. Есть много упражнений для лыжников, которые нужно выполнять за несколько недель до отдыха. Это позволит уменьшить риск травм в 10 раз. Тем, кто ездит на подобный отдых раз в год рекомендуется взять несколько уроков у инструктора.

Также отдыхающим лыжникам и сноубордистам рекомендуется потренироваться правильно падать, чтобы не перегружать позвоночник и не выворачивать ноги.