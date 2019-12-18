Сезон у розпалі: як убезпечити себе від травм на гірськолижних курортах

Травми на відпочинку на гірськолижних курортах нерідке явище. Дуже часто відпочивальники травмують кінцівки, коліна і гомілки. При цьому у чоловіків зазвичай травми серйозніше ніж у жінок. Про це розповіла керівник відділу врегулювання збитків подорожуючих страхової компанії ІНГО Україна Мирослава Аврамішина.

Чоловіки дуже часто ламають кістки, при цьому досить часто переломи бувають зі зміщенням. Також нерідкі випадки розриву зв'язок колінного суглоба. У жінок травми зазвичай легше: вивихи, забиття, пошкодження зв'язок.

Часті травми колін і різні вивихи – це наслідок того, що при їзді не лижах, вони вчасно не відчіпляються. Щоб знизити ризик отримати травму необхідно правильно підібрати кріплення та лижні черевики, які будуть відповідати вазі тіла.

У сноубордистів травми мають інший характер, оскільки їх ноги зафіксовані разом і коли вони падають, не можуть зайняти зручну позицію. Впасти вони можуть вперед або назад. При падінні вперед часто травмуються плечі й кисті рук. Падіння назад навантажує хребет.

За словами експерта, на 1000 годин активного гірськолижного відпочинку відбуваються 3-5 випадків травмування. Але зазвичай люди катаються на лижах раз або два рази в рік, і зазвичай не проходять додаткову фізичну підготовку. Саме це є причиною того, що ризик травмування збільшується в 3-5 разів. З цього випливає, що на 1000 годин припадає 25 травм.

Експерт радить перед тим як їхати на гірськолижний курорт провести фізичну підготовку. Є багато вправ для лижників, які потрібно виконувати за кілька тижнів до відпочинку. Це дозволить зменшити ризик травм в 10 разів. Тим, хто їздить на подібний відпочинок раз на рік рекомендується взяти кілька уроків у інструктора.

Також відпочиваючим лижникам і сноубордистам рекомендується потренуватися правильно падати, щоб не перевантажувати хребет і не вивертати ноги.