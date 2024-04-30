Сезон полуниці розпочався. Два правила, які убезпечать від негативних наслідків споживання ягоди

В Україні розпочався сезон полуниці, щоб отримати тільки корисні ефекти від її споживання, слід дотримуватись двох головних правил.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Держпродспоживслужби у Facebook .

Сезон полуниці стартував

"Перша полуниця вже з’явилась у продажу й одночасно почастішали звернення до Держпродспоживслужби, пов’язані з негативними наслідками від її споживання", - кажуть у відомстві.

Вони додають, оскільки у цю пору українці активно купують полуницю, експерти радять дотримуватись двох, всім відомих правил, щоб ласування ягодою приносило лише користь і задоволення.

Купуйте полуницю тільки у сертифікованих місцях

Купувати полуницю слід тільки у спеціально відведених для цього місцях - на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах, куди потрапляє лише продукція, що попередньо пройшла контроль безпечності.

"На вимогу споживача реалізатор повинен надати відповідні документи для ознайомлення", - кажуть у Держпродспоживслужбі.

Дотримуйтесь правил гігієни

"Варто пам’ятати про додержання правил гігієни. Ні в якому разі не споживайте полуницю, не промивши її попередньо в достатній кількості води. Адже на немитій ягоді можуть бути шкідливі бактерії, або, навіть, гельмінти", - застерігають експерти.

Дотримання цих двох простих правил убезпечить вас від негативних наслідків.

"Будьте свідомими при виборі харчових продуктів, адже запобігти неприємностям значно простіше і дешевше, ніж потім боротись з їх наслідками", - пояснюють у відомстві.

Дбайте про безпечність продуктів (фото: Facebook/Держпродспоживслужба)