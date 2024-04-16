Поза сезоном. Звідки в Україну везуть фрукти та ягоди, і чому ціни "кусаються"

На полицях магазинів побільшало полуниці та лохини, але ціни досить високі. Така ж ситуація з цитрусами та бананами, бо все це імпортна продукція, яка зазвичай коштує дорожче. Українські ягоди ще не дозріли. До того ж через погоду очікуються втрати врожаю, що позначиться на вартості.

Детальніше про ціни на імпортні на фрукти та ягоди, коли почнеться сезон української полуниці та скільки вона може коштувати – у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися: коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович, дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів.

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Звідки в Україну везуть фрукти та чому ціни високі

Плодово-ягідні дерева лише квітнуть, тому наразі можна поласувати хіба що цитрусовими та екзотичними фруктами, які в Україну везуть з-за кордону.

Більшість тропічних та субтропічних фруктів, таких як манго, банани, мандарини та ківі, імпортуються, оскільки місцевий клімат не дозволяє їх вирощувати.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, головними постачальниками є Туреччина, Еквадор, Греція, Коста-Рика, Іспанія, та Єгипет.

Цитрусові на полиці українських магазинів потрапляють переважно з країн ЄС, Єгипту, Туреччини. Банани везуть з Еквадору та Колумбії, а більш екзотичні продукти – з Перу, Коста-Рики, Еквадору, пояснив виданню аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Останніми тижнями в магазинах побільшало полуниці та лохини, проте ці перші весняні ягоди також імпортні.

Експерт УКАБ розповів, що на сьогоднішній момент переважна більшість полуниці імпортується з Іспанії. До кінця квітня імпорт зросте також й з інших країн ЄС, де виробництво починає збільшуватися.

Ціни на полуницю наразі коливаються від 200 до 300 грн/кг, і загалом вартість імпортних фруктів "кусається".

До прикладу, фасована лохина в супермаркетах продається за ціною: 189 грн (ємність 125 г) – імпорт з Іспанії в Сільпо, 139 грн (ємність 125 г) – імпорт із Мексики в Novus.

Скриншот novus.online

Банани коштують 69 грн/кг у Сільпо та АТБ. Ківі від 119 до 139 грн за кілограм. Мандарини сорту "муркот" обійдуться в 64,95 грн/кг в АТБ, 69,99 грн – у мережі Novus.

Ціна на манго власного імпорту Varus складає 165,9 грн/кг, в АТБ –166,95 грн. Тропічний фрукт продають поштучно в Сільпо за 49,9 грн, а в Novus велике манго обійдеться в 79,9 грн за штуку.

Скриншот shop.silpo.ua

Висока вартість імпорту обумовлена цілою низкою чинників.

"Ціни на імпортні фрукти високі через логістичні витрати на транспортування та імпортні мита, а також через нестабільність у постачанні, яка може бути пов’язана з погодними умовами або економічними чинниками", – зауважила керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар".

Яблука теж з-за кордону?

Яблука залишаються найдоступнішими фруктами для споживача за вартістю. Проте їх ціна наразі також зростає.

За даними порталу Мінфін, середня вартість 1 кілограму яблук на 1 лютого складала 19,43 грн, на 1 березня – 20,49 грн, а на 1 квітня 2024 – 22,67 грн. Серед причин – зменшення обсягу запасів минулого сезону.

У продажу здебільшого представлені саме українські яблука.

Скриншот atbmarket.com

Тетяна Попович розповіла, що імпорт яблук є, зокрема з Польщі та Італії, але Україна зараз повністю задовольняє внутрішній ринок власним продуктом. За її словами, обсяги імпорту можуть зростати внаслідок погіршення умов для місцевого вирощування.

Ягідний сезон вже незабаром. Прогноз цін на полуницю

Українська полуниця з'явиться у продажу орієнтовно за місяць. Зазвичай сезон починається в травні та триває до кінця літа.

За словами аналітика УКАБ, цього року ягідний сезон розпочнеться з середини травня, але на врожайність можуть суттєво вплинути погодні умови.

"Наступні декілька тижнів очікується прохолодна погода, яка не дасть ягодам активно рости. Не зважаючи на раннє тепло, є ризики нічних заморозків, що впливає на виробництво", – каже Максим Гопка.

Він зазначив, що ціни на полуницю можуть бути на 10% більшими, ніж торік, за тих же обсягів виробництва.

Фото: врожай полуниці може бути нижчим цього року (Getty Images)

Експертка ринку "Шувар" Тетяна Попович також розповіла, що вже були зафіксовані втрати урожаю ягід через заморозки, і це може призвести до підвищення цін на місцевому ринку.