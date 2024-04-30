Сезон клубники начался. Два правила, которые обезопасят от негативных последствий потребления ягоды

В Украине начался сезон клубники, чтобы получить только полезные эффекты от ее потребления, следует соблюдать два главных правила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Госпродпотребслужбы в Facebook .

Сезон клубники стартовал

"Первая клубника уже появилась в продаже и одновременно участились обращения к Госпродпотребслужбе, связанные с негативными последствиями от ее потребления", - говорят в ведомстве.

Они добавляют, поскольку в это время украинцы активно покупают клубнику, эксперты советуют придерживаться двух, всем известных правил, чтобы лакомство ягодой приносило только пользу и удовольствие.

Покупайте клубнику только в сертифицированных местах

Покупать клубнику следует только в специально отведенных для этого местах - на агропродовольственных рынках или в торговых сетях, куда попадает только продукция, предварительно прошедшая контроль безопасности.

"По требованию потребителя реализатор должен предоставить соответствующие документы для ознакомления", - говорят в Госпотребпотребслужбе.

Соблюдайте правила гигиены

"Следует помнить о соблюдении правил гигиены. Ни в коем случае не потребляйте клубнику, не промыв ее предварительно в достаточном количестве воды. Ведь на немытой ягоде могут быть вредные бактерии, или даже гельминты", - предостерегают эксперты.

Соблюдение этих двух простых правил обезопасит вас от негативных последствий.

"Будьте сознательны при выборе пищевых продуктов, ведь предотвратить неприятности гораздо проще и дешевле, чем потом бороться с их последствиями", - объясняют в ведомстве.

Заботьтесь о безопасности продуктов (фото: Facebook/Госпродслужба)