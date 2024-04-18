Справжній алерген чи ні: неочікувана правда про реакцію дітей на полуницю

Дуже часто у дітей та дорослих виникає реакція на полуницю. Переважно, це висип чи почервоніння після вживання ягоди. Виявляється, не завжди така реакція може говорити про алергію.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення дитячого алерголога та педіатра Діани Протоковило в Instagram.

За словами фахівця, полуниця - це несправжній алерген. Це гістамінолібератор - тобто, продукт, при вживанні якого у великій кількості можуть виникнути симптоми, схожі до алергій: почервоніння, набряк, свербіж.

"Лише 6-8% пацієнтів мають істинну алергію на полуницю", - додає Діана Протоковило.

Симптоми справжньої алергії на полуницю:

Свербіння в ротовій порожнині

Чхання

Закладеність носа

Набряк губ, язика

Кашель

Гостра кропив'янка

Вона пояснила, що у всіх інших випадках, коли дитина з'їдає тарілку полуниці й в неї з'являється висип - це є проявом псевдоалергічної реакції. У таких випадках лікар радить дещо зменшити кількість полуниці за один прийом і симптоми не будуть з'являтися.

А ось при справжній алергії симптоми можуть з'явитися навіть при невеликій кількості алергену - достатньо буде буквально 1-2 ягідок. І ці симптоми трохи відрізняються від псевдо реакції.