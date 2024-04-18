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Справжній алерген чи ні: неочікувана правда про реакцію дітей на полуницю

Четвер 18 квітня 2024 19:16
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Справжній алерген чи ні: неочікувана правда про реакцію дітей на полуницю Лікар розповіла неочікувану правду про алергію на полуницю (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Діана Протоковило

Дуже часто у дітей та дорослих виникає реакція на полуницю. Переважно, це висип чи почервоніння після вживання ягоди. Виявляється, не завжди така реакція може говорити про алергію.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення дитячого алерголога та педіатра Діани Протоковило в Instagram.

За словами фахівця, полуниця - це несправжній алерген. Це гістамінолібератор - тобто, продукт, при вживанні якого у великій кількості можуть виникнути симптоми, схожі до алергій: почервоніння, набряк, свербіж.

"Лише 6-8% пацієнтів мають істинну алергію на полуницю", - додає Діана Протоковило.

Симптоми справжньої алергії на полуницю:

  • Свербіння в ротовій порожнині
  • Чхання
  • Закладеність носа
  • Набряк губ, язика
  • Кашель
  • Гостра кропив'янка

Вона пояснила, що у всіх інших випадках, коли дитина з'їдає тарілку полуниці й в неї з'являється висип - це є проявом псевдоалергічної реакції. У таких випадках лікар радить дещо зменшити кількість полуниці за один прийом і симптоми не будуть з'являтися.

А ось при справжній алергії симптоми можуть з'явитися навіть при невеликій кількості алергену - достатньо буде буквально 1-2 ягідок. І ці симптоми трохи відрізняються від псевдо реакції.

Раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з'їв полуницю.

А ще писали про те, що лікар назвав 5 простих правил, які допоможуть зменшити прояви сезонної алергії.

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