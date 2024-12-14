Сезон мандаринів у розпалі. Кому краще триматися осторонь цього фрукта

Мандарини джерело вітамінів, особливо вітаміну С, який підтримує імунітет у зимовий період. Однак навіть із корисними продуктами важливо знати міру, щоб уникнути небажаних наслідків для здоров’я.

Кому краще обмежити споживання мандаринів?

Людям з алергією

Цитрусові, зокрема мандарини, є сильними алергенами. У деяких людей вони можуть викликати висипання, свербіж, набряки або інші алергічні реакції.

Тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Мандарини містять багато кислот, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та кишечника. Їх варто уникати людям із гастритом, виразковою хворобою або підвищеною кислотністю.

Хворим на діабет

Через високий вміст фруктози мандарини можуть підвищувати рівень цукру в крові. Людям із цукровим діабетом слід обмежити їх кількість або проконсультуватися з лікарем.

Тим, у кого є проблеми з нирками

Мандарини багаті на калій, що може створити додаткове навантаження на нирки у людей із хронічними захворюваннями цього органу.

Як безпечно споживати мандарини?