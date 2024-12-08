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Сезон апельсинів у розпалі. Кому категорично не можна їсти популярний фрукт

Неділя 08 грудня 2024 08:45
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Сезон апельсинів у розпалі. Кому категорично не можна їсти популярний фрукт Фото: Кому не можна їсти апельсини (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

З приходом зими апельсини традиційно стають одним із найпопулярніших фруктів на столі. Їх люблять за соковитість, яскравий смак і високу кількість вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет. Проте не всім апельсини корисні, і в деяких випадках вони можуть навіть зашкодити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому категорично не можна їсти апельсини.

Кому не рекомендується вживати апельсини

Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Апельсини містять велику кількість кислоти, що може подразнювати слизову оболонку шлунка. Це небезпечно для тих, хто страждає від гастриту, виразки шлунка або рефлюксу.

Алергікам

Цитрусові фрукти, включаючи апельсини, є сильними алергенами. Якщо у вас є схильність до алергічних реакцій, слід бути обережними: можливі висипання, свербіж або навіть анафілаксія.

Людям із цукровим діабетом.

Хоча апельсини мають відносно низький глікемічний індекс, їх надмірне споживання може підвищити рівень цукру в крові через природні фруктові цукри.

При підвищеній кислотності організму

Апельсини можуть посилити дисбаланс кислотно-лужного середовища, що може призвести до дискомфорту або проблем зі здоров’ям.

Людям із чутливими зубами

Кислота в апельсинах може послаблювати зубну емаль, викликаючи біль і підвищену чутливість.

Як споживати апельсини правильно:

  • Вживати їх у помірних кількостях, не більше 1-2 фруктів на день.
  • Їсти апельсини під час основних прийомів їжі, а не натщесерце, щоб уникнути подразнення шлунка.
  • Після їжі рекомендується прополоскати рот водою, щоб знизити вплив кислоти на зуби.

Якщо у вас немає медичних протипоказань, апельсини можуть стати чудовим джерелом вітамінів і покращити настрій у холодну пору року. Однак завжди краще прислухатися до свого організму та, за потреби, консультуватися з лікарем.

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В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients.

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