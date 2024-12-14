Сезон мандаринов в разгаре. Кому лучше держаться в стороне от этого фрукта

Мандарины – источник витаминов, особенно витамина С, который поддерживает иммунитет в зимний период . Однако даже с полезными продуктами важно соблюдать меру, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

Кому лучше ограничить потребление мандаринов?

Людям с аллергией

Цитрусовые, в частности мандарины, являются сильными аллергенами. У некоторых людей они могут вызвать сыпь, зуд, отеки или другие аллергические реакции.

Тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом

Мандарины содержат много кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника. Их следует избегать людям с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.

Больным диабетом

Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут повышать уровень сахара в крови. Людям с сахарным диабетом следует ограничить их количество или проконсультироваться с лечащим врачом.

Тем, у кого есть проблемы с почками

Мандарины богаты калием, что может создать дополнительную нагрузку на почки у людей с хроническими заболеваниями этого органа.

Как безопасно употреблять мандарины?