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Сезон малины в Украине: сколько стоят ягоды

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Среда 23 июня 2021 16:20
Сезон малины в Украине: сколько стоят ягоды Фото: цена на малину в Украине (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

На неделе на украинских рынках появились первые партии малины из южных областей Украины.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Так, в этом году сезон малины начался в среднем на 10 дней позже, чем в прошлом году. Это связывают с холодной и затяжной весной.

Цена на малину?

Садоводы южных регионов продают малину по 140 - 200 грн/кг ($ 5,15 - 7,35 кг). Кроме того, цена зависит от качества.

По словам производителей, к сбору урожая малины приступили лишь единичные хозяйства. Однако, к продаже они предлагают лишь мелкие партии ягоды. Массово малину начнут продавать после 10 июля.

В прошлом году в этот период сезон малины в Украине уже был в самом разгаре. Цена на ягоду составляла 50-80 грн/кг ($ 1,84-2,94 кг), что в среднем в 1,6 раза дешевле, чем на это время.

Почему сезон ягоды не начался вовремя?

Цены стали более высокими путем не большого предложения на рынке ягоды. Поскольку из-за прохладной дождливой погоды созревание малины в хозяйствах центральных и западных областей несколько замедлилось. При этом спрос на ягоду достаточно высок, что также оказывает поддержку ценам.

Сезон малины в Украине: сколько стоят ягодыФото: цена на малину в Украине (pexels)

Польза малины

Плоды малины, как диетический продукт, употребляют в натуральном виде при анемии, атеросклерозе, гипертонической болезни, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения.

Кроме того, чай из сушеных плодов назначают при различных простудных заболеваниях, который оказывает потогонное, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Также малина улучшает цвет и состояние кожи, поэтому ее рекомендуют употреблять женщина.

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали почему нужно употреблять малину.

Также Врачи назвали полезные и вредные свойства малины для здоровья.

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