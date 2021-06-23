Сезон малини в Україні: скільки коштують ягоди

На тижні на українських ринках з'явилися перші партії малини з південних областей України.

Так, у цьому році сезон малини розпочався в середньому на 10 днів пізніше, ніж минулого року. Це пов'язують із холодною і затяжною весною.

Ціна на малину?

Садівники південних регіонів продають малину по 140 - 200 грн/кг ($ 5,15 - 7,35 кг). Окрім того, ціна залежить від якості.

За словами виробників, до збору врожаю малини приступили лише поодинокі господарства. Однак, до продажу вони пропонують лише дрібні партії ягоди. Масово малину розпочнуть продавати після 10 липня.

Минулого року в цей період сезон малини в Україні вже був в самому розпалі. Ціна на ягоду становила 50-80 грн/кг ($ 1,84-2,94 кг), що в середньому в 1,6 раза дешевше, ніж на цей час.

Чому сезон ягоди не розпочався вчасно?

Ціни стали більш високими шляхом не великої пропозиції на ринку ягоди. Оскільки через прохолодну дощову погоду дозрівання малини в господарствах центральних і західних областей дещо сповільнилося. При цьому попит на ягоду досить високий, що також надає підтримку цінам.

Фото: ціна на малину в Україні (pexels)

Користь малини

Плоди малини, як дієтичний продукт, споживають у натуральному вигляді при анемії, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, для збудження апетиту й поліпшення травлення.

Окрім того, чай із сушених плодів призначають при різних простудних захворюваннях, який чинить потогінну, анальгезивну і протизапальну дію.

Також малина покращує колір та стан шкіри, тому її рекомендують вживати жінка.