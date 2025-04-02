Сезон комах починається: як правильно встановити москітну сітку на будь-яке вікно

Як вибрати тип москітної сітки

Для встановлення на пластикове вікно можна вибрати кілька типів москітних сіток. Найпопулярнішими є рамкові та рулонні сітки.

Рамкові сітки найчастіше встановлюють всередині вікна, їх просто закріпити за допомогою куточків, і вони чудово захищають від комах.

Рулонні сітки - більш сучасні та зручні в експлуатації, вони встановлюються з зовнішньої сторони та можуть бути використані на дверях і великих віконних прорізах. У кожного типу є свої особливості, і важливо вибрати саме той, який найкраще відповідатиме вашим потребам та умовам.

Як встановити москітну сітку з внутрішнім кріпленням

Встановлення москітної сітки з внутрішнім кріпленням - це найпростіший і швидкий спосіб. Для цього вам потрібно взяти сітку з уже встановленими поворотними кріпленнями і акуратно зафіксувати її по периметру вікна. Поворотні кріплення зручно повертаються і фіксуються на ущільнювачі вікна, завдяки чому сітка надійно тримається на місці.

Такий спосіб не вимагає особливих навичок, і це один з найпопулярніших варіантів для встановлення москітних сіток на пластикові вікна. Однак варто пам'ятати, що цей метод підходить лише для тих, хто хоче встановити сітку всередині рами.

Для встановлення сіток такого типу достатньо просто повернути тримачі (фото: youtube.com/@liniavikon)

Як встановити москітну сітку з зовнішнім кріпленням

Якщо ви вибрали зовнішній тип кріплення, то встановлення буде трохи складніше. Для початку потрібно підготувати пластикові куточки, які будуть фіксувати сітку з зовнішньої сторони вікна. Установіть куточки на нижню частину рами, а потім акуратно встановіть сітку, зафіксувавши верхню частину в куточках зверху.

Після того як куточки надійно закріплені, сітка буде надійно триматися, і її можна буде знімати при необхідності. Цей метод вимагає більше зусиль і точності, але результат виправдовує витрачені зусилля, особливо якщо ви хочете використовувати сітку на дверях або балконі.

Замість куточків також існують сітки з ось такими кріпленнями (фото: youtube.com/@ripointernational543)

Коли і як знімати москітну сітку

Москітну сітку потрібно знімати взимку, щоб захистити матеріал від пошкоджень при низьких температурах. Для цього акуратно потягніть за бокові ручки, щоб звільнити нижній край від кріплень, потім обережно витягніть сітку з верхніх кріплень.

Після зняття сітку можна помити та висушити у ванній, а потім зберігати в сухому та теплому місці до наступного сезону. Це допоможе зберегти її в хорошому стані та продовжити термін служби. Пам'ятайте, що правильно встановлена та своєчасно знята сітка забезпечить вашому дому захист від комах і допоможе уникнути зайвих клопотів.

Встановлення москітної сітки на пластикове вікно - це досить простий процес, який можна виконати самостійно, слідуючи покроковим інструкціям. Важливо правильно вибрати тип сітки і дотримуватися всіх етапів монтажу, щоб сітка служила довго та ефективно.

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