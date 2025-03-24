Антистресовий інтер’єр. Як зробити з квартири притулок від тривог

Наш дім може бути місцем спокою або джерелом стресу. Кольори, освітлення, меблі, текстури та навіть порядок у приміщенні впливають на емоційний стан.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні принципи створення антистресового інтер’єру, який допоможе розслабитися після напруженого дня.

Спокійна палітра та монохром

Колірна гама стін та меблів впливає на психологічний стан. Натуральні, пастельні відтінки, такі як блакитний, світло-сірий, бежевий чи кремовий, сприяють заспокоєнню. Особливо рекомендується синій колір, який, за дослідженнями, має найсильніший антистресовий ефект.

Для створення гармонії бажано використовувати монохромну палітру одного кольору з його відтінками. Уникайте надмірної яскравості та неонових кольорів, які можуть викликати збудження. Білий колір варто поєднувати з іншими відтінками, щоб уникнути лікарняного ефекту.

Тепле штучне освітлення

Штучне освітлення також важливо правильно організувати. Холодне світло активізує мозок, тоді як тепле жовте світло (2700-3500К) сприяє розслабленню. Рекомендується використовувати кілька джерел освітлення, розташованих збоку, а не лише зверху.

Настільні лампи, підлогові світильники та точкове освітлення створюють затишну атмосферу. Перед сном варто уникати синього світла від екранів гаджетів, яке може спричиняти безсоння. М'яке підсвічування додає відчуття спокою і гармонії.

М'яке освітлення розслаблює нерви (фото: Freepik.com)

Природне м’яке світло

Освітлення відіграє ключову роль у створенні комфортного середовища. Для максимального проникнення сонячного світла рекомендується очищувати вікна та використовувати легкі штори. Однак надмірне освітлення може сприяти підвищенню активності, що не завжди бажано для відпочинку.

Найкраще розташування для кімнат відпочинку - західні та південно-західні вікна. Для регулювання яскравості можна використовувати щільні штори або жалюзі, які дозволяють змінювати рівень освітлення.

Округлі форми

Форми предметів інтер’єру впливають на психологічний комфорт. Округлі меблі, арки, ніші та плавні лінії асоціюються з природними формами та сприяють відчуттю захищеності.

В інтер’єрі варто використовувати м’які силуети без гострих кутів, що створюють більш спокійну атмосферу. Арочні отвори, закруглені меблі та декоративні елементи на стінах допомагають зробити простір затишним та приємним для сприйняття.

Меблі округлих форм візуально заспокоюють (фото: Freepik.com)

Зручні та функціональні меблі

Меблі для релаксу повинні бути комфортними, мати м’які сидіння та приємну на дотик оббивку. Важливими критеріями є ергономічність та використання натуральних матеріалів - дерева, бамбуку, ротангу.

Крісло чи диван із ефектом пам’яті допомагає повністю розслабитися. Варто уникати надто жорстких або нефункціональних меблів, які можуть викликати дискомфорт. Гармонійне поєднання зручності та стилю сприяє відчуттю спокою та домашнього затишку.

Тиша та природні звуки

Зайвий шум може викликати роздратування та підвищену втому. Варто використовувати звукоізоляційні матеріали - килими, текстильні панелі, щільні штори, які допомагають зменшити рівень шуму. Приємні звуки природи, такі як шум води, спів птахів або легкий вітер, мають розслаблюючий ефект.

Домашній фонтан або акваріум сприятимуть створенню спокійної атмосфери. Ароматерапія з використанням натуральних ефірних олій лаванди, м’яти чи ванілі також допомагає налаштуватися на відпочинок та відновлення сил.

Приємні природні запахи додають релаксу (фото: Freepik.com)

Приємні текстури та натуральні матеріали

Багатошаровість текстур створює відчуття гармонії. М’які пледи, натуральні тканини, дерев’яні поверхні додають тактильного комфорту. Варто використовувати текстиль із льону, бавовни, вовни, а також килими з приємною фактурою.

Декоративні подушки, ковдри та оббивка меблів повинні бути не лише естетичними, а й комфортними на дотик. Поєднання різних матеріалів створює ефект тепла та затишку.

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