Забудьте про вікна: 7 стильних ідей, як ще можна використовувати штори

Штори - це не лише практичний спосіб закрити вікна, а й чудовий елемент декору, що здатен змінити атмосферу в оселі. Вони допомагають зонувати простір, додавати затишку та навіть замінювати деякі класичні елементи інтер’єру.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало сім нестандартних ідей, як використати штори в інтер’єрі, щоб зробити житло ще комфортнішим і цікавішим.

Альтернатива шпалерам

Якщо хочеться оригінального акценту, замість шпалер можна використати декоративні штори. Наприклад, на балконі чи лоджії тканина з водостійким покриттям додасть затишку та захистить від сонця.

Вибирайте тканини з яскравими візерунками або фактурою, щоб створити виразний стиль. Такий варіант особливо підходить для орендованих квартир, адже його легко змінити без ремонту.

Штори для зонування простору

Відкрите планування квартири виглядає сучасно, але іноді хочеться більше приватності. Штори допоможуть поділити кімнату на функціональні зони, наприклад, відокремити вітальню від їдальні або спальню від робочої зони.

Використовуйте легкі тканини для візуальної легкості або щільні штори для створення затишку. Це просте, але ефективне рішення, яке можна адаптувати під будь-який стиль інтер’єру.

Штори - чудова деталь для будь-якої ніші (фото: Freepik.com)

Штора замість дверей

Якщо в інтер’єрі немає дверей або вони займають занадто багато місця, їх легко замінити шторами. Такий варіант добре підходить для гардеробних, комор або проходів між кімнатами.

Щільна тканина забезпечить приватність, а легкі штори зроблять простір більш повітряним. Крім того, можна вибрати колір і текстуру, які гармонійно впишуться в загальний стиль оселі.

Затишний куточок для сну

У маленькій квартирі іноді складно знайти місце для окремої спальні, але штори можуть створити ефект міні-кімнати. Ними можна відокремити диван або компактне ліжко, перетворивши його на затишний куточок.

Темні тканини допоможуть блокувати світло, а світлі зроблять простір легшим і повітряним. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче усамітнення навіть у невеликому приміщенні.

Романтичний балдахін для ліжка

Легка напівпрозора тканина навколо ліжка додає романтики й створює камерну атмосферу. Балдахін не тільки прикрашає спальню, а й захищає від протягів і яскравого світла.

Для класичних інтер’єрів підійдуть довгі хвилясті фіранки, а для сучасних - мінімалістичні конструкції. Якщо кімната невелика, можна використовувати стельові кріплення для штор, щоб не обтяжувати простір.

Штори допоможуть зробити балдахін над ліжком (фото: Freepik.com)

Схованка для кухонного зберігання

Якщо на кухні не вистачає шафок, невеликі штори можуть замінити дверцята під раковиною або відкриті полиці. Вони приховають мийні засоби та інші дрібниці, а також додадуть інтер’єру тепла та домашнього затишку. Вибирайте тканини, які легко перуться, щоб зберегти чистоту. Цей метод особливо популярний у вінтажних або прованських стилях інтер’єру.

Гардеробна за шторою

У невеликих квартирах складно знайти місце для повноцінної гардеробної, але це можна виправити за допомогою штор. Достатньо натягнути карниз уздовж стіни та заховати за ним полиці з одягом.

Такий варіант виглядає акуратно, а тканину можна змінювати відповідно до сезону чи настрою. Крім того, це бюджетне рішення, яке дозволяє організувати зберігання без значних витрат.

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