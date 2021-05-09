Сезон клещей: врач напомнила украинцам, что делать после укуса и как уберечься

О том, как избежать укуса этого насекомого, и что делать, если клещ уже присосался, рассказала инфекционист Ольга Голубовская в своем Facebook .

Как избежать укуса клеща

По словам специалиста, на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут клещи, так как там нет необходимых им животных и мало влаги. Соответственно - участки, богатые зелеными насаждениями (как декоративными, так и естественными), более симпатичны для клещей. Конечно, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах.

Несколько важных рекомендаций от врача:

во время пребывания в зонах возможного обитания клещей следует наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие диэтилтолуамид, а на одежду можно наносить акарацид перметрин (но помните, что ДЭТА нельзя использовать детям даже для обработки рук)

носите рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, длинные волосы прячьте под шляпу

светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания (однако существует и мнение, что светлая одежда более привлекательна для клещей)

не забывайте про ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, участков за ушами, пупка, паха, подмышечных впадин, волосистой части головы

обезопасьте от клещей домашних животных путем обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и тому подобное.

Что делать, если клещ уже присосался

Но как быть, если вы уже "поймали" клеща? Не следует паниковать. Просто важно придерживаться нескольких рекомендаций от врача. Вот они:

заражение гораздо менее вероятно, если клещи прикреплены менее чем сутки, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться по его размерам

клеща надо удалить, в идеале, нужно иметь при себе специальные приспособления; однако гораздо важнее быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы и перчатки, или возвращаясь домой

распространенной ошибкой является попытка "задушить" клеща маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает

также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как баррели (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика

удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; а вот выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща

если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не паникуйте, они неинфекционные; попробуйте еще раз, если не получилось - обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;

после удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, который удалил клеща, также должен вымыть руки

исследовать клеща на наличие баррелей не рекомендуется по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы;

в лечебных учреждениях в случае удаления клеща или его частей не нужно обрабатывать участок лидокаином, потому что это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может быть большое количество возбудителя.

Также Голубовская показала фото голодного клеща и клеща, напившегося крови.