Сезон клещей: врач напомнила украинцам, что делать после укуса и как уберечься
В Украине начали фиксировать много обращений относительно укусов клещей.
О том, как избежать укуса этого насекомого, и что делать, если клещ уже присосался, рассказала инфекционист Ольга Голубовская в своем Facebook.
Как избежать укуса клеща
По словам специалиста, на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут клещи, так как там нет необходимых им животных и мало влаги. Соответственно - участки, богатые зелеными насаждениями (как декоративными, так и естественными), более симпатичны для клещей. Конечно, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах.
Несколько важных рекомендаций от врача:
- во время пребывания в зонах возможного обитания клещей следует наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие диэтилтолуамид, а на одежду можно наносить акарацид перметрин (но помните, что ДЭТА нельзя использовать детям даже для обработки рук)
- носите рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, длинные волосы прячьте под шляпу
- светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания (однако существует и мнение, что светлая одежда более привлекательна для клещей)
- не забывайте про ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, участков за ушами, пупка, паха, подмышечных впадин, волосистой части головы
- обезопасьте от клещей домашних животных путем обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и тому подобное.
Что делать, если клещ уже присосался
Но как быть, если вы уже "поймали" клеща? Не следует паниковать. Просто важно придерживаться нескольких рекомендаций от врача. Вот они:
- заражение гораздо менее вероятно, если клещи прикреплены менее чем сутки, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться по его размерам
- клеща надо удалить, в идеале, нужно иметь при себе специальные приспособления; однако гораздо важнее быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы и перчатки, или возвращаясь домой
- распространенной ошибкой является попытка "задушить" клеща маслом, вазелином, лаком или бензином - все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает
- также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как баррели (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика
- удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; а вот выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща
- если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не паникуйте, они неинфекционные; попробуйте еще раз, если не получилось - обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;
- после удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, который удалил клеща, также должен вымыть руки
- исследовать клеща на наличие баррелей не рекомендуется по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы;
- в лечебных учреждениях в случае удаления клеща или его частей не нужно обрабатывать участок лидокаином, потому что это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может быть большое количество возбудителя.
Также Голубовская показала фото голодного клеща и клеща, напившегося крови.
Напомним, недавно украинский врач развенчал основные мифы о клещах.
Ранее мы писали, как самостоятельно удалить клеща, если рядом нет врача, а также что делать с насекомым после того, как его вытащили.