Сезон кліщів: лікар нагадала українцям, що робити після укусу і як уберегтися

Про те, як уникнути укусу цієї комахи, і що робити, якщо кліщ вже присмоктався, розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська у своєму Facebook .

Як уникнути укусу кліща

За словами фахівця, на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд чи будуть кліщі, так як там немає необхідних їм тварин і мало вологи. Відповідно - ділянки, багаті зеленими насадженнями (як декоративними, так і природними), більш симпатичні для кліщів. Звичайно, найвища їх концентрація спостерігається в лісах.

Кілька важливих рекомендацій від лікаря:

під час перебування в зонах можливого проживання кліщів слід наносити на шкіру і одяг репеленти, що містять діетілтолуамід, а на одяг можна наносити акарацид перметрин (але пам'ятайте, що ДЕТА не можна використовувати дітям навіть для обробки рук)

носіть сорочки з довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки, довге волосся ховайте під капелюх

світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування (однак існує і думка, що світлий одяг більш привабливий для кліщів)

не забувайте про щоденний рутинний ретельний огляд складок шкіри, ділянок за вухами, пупка, паху, пахвових западин, волосистої частини голови

убезпечте від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників тощо.

Що робити, якщо кліщ вже присмоктався

Але як бути, якщо ви вже "зловили" кліща? Не слід панікувати. Просто важливо дотримуватися кількох рекомендацій від лікаря. Ось вони:

зараження набагато менш імовірне, якщо кліщі прикріплені менш ніж добу, але ця ймовірність різко зростає, якщо пройшло 48-72 години і більше після прикріплення кліща; ступінь насичення кліща може орієнтовно визначатися за його розмірами

кліща треба видалити, в ідеалі, потрібно мати при собі спеціальні пристосування; однак набагато важливіше швидко видалити кліща, ніж відкласти його видалення, розшукуючи щипці і рукавички, або повертаючись додому

поширеною помилкою є спроба "задушити" кліща маслом, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки продовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає

також не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, тому як барелі (і інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника

видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; а ось викручування збільшує шанси відриву частин кліща

якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло - зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися;

після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом; людина, яка видалила кліща, також повинна вимити руки

досліджувати кліща на наявність барелів не рекомендується по ряду причин, тому не витрачайте на це час і сили;

у лікувальних установах в разі видалення кліща або його частин не потрібно обробляти ділянку лідокаїном, тому що це може викликати його роздратування з викидом вмісту зі шлунка, де може бути велика кількість збудника.

Також Голубовська показала фото голодного кліща і кліща, що напився крові.