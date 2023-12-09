Сезон хурми у розпалі. Чим корисний цей фрукт та кому варто від нього відмовитись

Чим корисна хурма

"Хурма містить багато клітковини, яку більшість із нас не доїдає, добова норма - 25-30 грамів. Клітковина - це волокна рослин, яким харчуються корисні бактерії у нашому організмі. Вона очищує шлунково-кишковий тракт, а ще вона дає ситість", - пояснює експерт.

Крім клітковини, хурма також містить велику кількість каротиноїдів, які позитивно впливають на зір.

"Дослідження 1994 року виявило, що каротиноїди допомагають зменшити напругу очей та покращити нічний зір. Але от ці речовини гірше засвоюють із джерел рослинного походження, ніж із тваринного", - додає Попко.

Також у хурмі багато вітаміну С і магнію, але щоб покрити денну потребу у цих елементах, потрібно буде з'їсти дуже багато фрукта. А цього не варто робити, бо в хурмі високий рівень цукру.

"Хурма місить таніни, які сповільнюють моторику кишківника. Тому, якщо у вас закрепи, можна їсти тільки стиглі плоди, бо чим менше стиглий плід, тим більше в ньому танінів", - наголошує тренер.

У цих плодах також багато катехінів, які зміцнюють судини та капіляри.

Кому варто відмовитись від хурми

Недоліком хурми є те, що у ній є багато цукру. Достатньо з'їсти 300-грамовий фрукт, щоб набрати денну норму. Саме через високий вміст цукру хурма може провокувати здуття.

"Навіть, якщо ви здорові, то не варто з'їдати більш як одну хурму на день. Якщо у вас виникає здуття після неї, то варто відмовитись від вживання, або їсти не більше половини фрукта", - радить Попко.

Він додає, якщо є здуття після споживання фруктів, то це є ознакою порушення в ШКТ.

"Якщо будете сприймати такий стан за норму, то це спричинить дефіцит вітамінів і мінералів, а звідси - хронічна втома, випадіння волосся, слабкі нігті, суха шкіра, алергічні реакції", - застерігає експерт.

Також він поділився лайфхаком, як позбутись терпкості у хурмі. Для цього потрібно її на декілька хвилин опустити у солону воду. Це змінить її смак.